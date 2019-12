Blandet stemning på Asia-børsene

Det er fredag morgen blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan faller Nikkei 0,09 prosent, mens den bredere Topix-indeksen senkes 0,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,13 prosent, og CSI 300 er ned 0,01 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 0,27 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,25 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,06 prosent.

Ny handelsavtale

En ny Nord-Amerikansk handelsavtale mellom USA, Canada og Mexico ble torsdag godkjent i Representantenes hus, og er forventet godkjent av Senatet neste år.

Ifølge CNBC falt japanske bilprodusenter som en reaksjon på den nye avtalen, som inkluderer et krav om at 75 prosent av bildeler kommer fra Nord-Amerika. Det er et løft fra tidligere 62 prosent i forrige avtale.

Dette vil ifølge CNBC sannsynligvis ramme den japanske bilindustrien, som har produksjonsbaser i Mexico, hvor det produseres biler og lastebiler for eksport.

Wall Street

I USA lot ikke investorene seg skremme av mulig riksrett mot Donald Trump, og det var all-time high over hele linjen.

Dow Jones steg 0,49 prosent til 28.376,96, mens S&P 500 klatret 0,45 prosent til 3.205,37. Nasdaq Composite endte dagen opp 0,67 prosent til 8.887,22.

En av dagens vinnere var Tesla som klatret 2,77 prosent til 404,04 dollar pr. aksje. Tesla-aksjen har steget om lag 90 prosent siden av slutten av august, og torsdagens sluttkurs er ny toppnotering for den disruptive bilprodusenten.