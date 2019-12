Oslo Børs klatret til årets høyeste notering fredag

Oslo Børs går julen i møte på høyden. I løpet av fredagens handel nådde hovedindeksen sin høyeste notering hittil i år, 930,03 poeng. Ved børsslutt sto den i 928,21 poeng, opp 0,61 prosent. Totalt ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,72 milliarder kroner.

Med noen få handelsdager igjen ligger hovedindeksen an til en oppgang i 2019 på 16,1 prosent.

Oljeprisene pekte nedover igjen etter å ha ligget over torsdagens nivåer. Brent-oljen var ved børsslutt ned 0,7 prosent til 65,14 dollar fatet, mens den kostet 65,42 dollar på samme tid torsdag. WTI-oljen var ned 1,4 prosent til 60,35 dollar fatet.

På Oslo Børs steg Equinor 0,5 prosent til 174,30 kroner. Selskapet meldte sent torsdag om kjøp av ytterligere 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar for totalt 754 millioner kroner. Equinor eier dermed 15,2 prosent av aksjene i solenergiselskapet. Selv steg Scatec 8,4 prosent til 119,80 kroner fredag.

Ellers i olje steg Aker BP 0,6 prosent til 282,00 kroner, mens DNO var opp 1,2 prosent til 11,39 kroner. Innen solenergi ramlet REC Silicon 13,9 prosent til 2,51 kroner.

DNB steg 0,6 prosent til 162,30 kroner, Telenor steg 0,4 prosent til 159,35 kroner, mens Frontline endte opp 0,9 prosent til 109,10 kroner. TGS falt 4,0 prosent til 267,00 kroner, mens Hydro falt 0,1 prosent til 32,51 kroner.

Øverst på vinnerlisten endte DOF, som steg 60,8 prosent til 1,95 kroner. I morgentimene meldte DOF selv om en ettårig forlengelse for forsyningsskipet «Skandi Kvitsøy», men det var først da datterselskapet DOF Subsea i 14-tiden meldte om enighet med kreditorer at DOF-aksjen skjøt fart. Datterselskapet meldte at det hadde fått tommelen opp fra et nødvendig flertall av obligasjonseierne i tre aktuelle obligasjonslån, betinget av visse endringer i selskapets refinansieringsforslag.

Next Biometrics bykset 17,9 prosent til 3,92 kroner etter å ha meldt om amerikansk sertifisering for en nylig lansert sensormodul. Idex Biometrics fulgte like bak med en 9,8 prosents oppgang til 1,27 kroner.

BRAbank gjorde det dårligst fredag. Merkur Market-aksjen falt 20,3 prosent til 55 øre, og er dermed ned 70 prosent hittil i 2019. Hiddn Solutions, som steg hele 60 prosent torsdag etter en emisjon rettet mot Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier, korrigerte ned 17,2 prosent til 1,68 kroner fredag.

Axxis Geo Solutions fortsatte sin nedtur med et 13,4 prosents kursfall, til 0,85 kroner. Aksjen har i 2019 falt 91,5 prosent. Og fredag ble det børsmeldt at Arne Blystads Songa Investments har solgt seg ut av seismikkselskapet.