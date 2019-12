Børsene faller i Asia – til tross for positive handelssignaler

Med kun ett unntak, svekkes alle de største børsene i Asia mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,22 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,73 prosent, og CSI 300 er faller 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,01 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,46 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,05 prosent.

Handel

Børsfallene skjer til tross for positive signaler fra USA og KIna.

Fredag uttalte USAs president, Donald Trump, at han hadde hatt en «veldig god» samtale med Kinas president Xi Jinping om avtalen, og at en formell signering av fase 1-avtale mellom de to landene nå planlegges.

Trump uttalte også at Kina nå har startet storkjøp av amerikanske landbruksprodukter, og mandag meldes det ifølge CNBC at kineserne kutter importtoll på over 850 produkter.

Wall Street

På Wall Street var det før helgen bred oppgang, og alle de tre toneangivende indeksene steg og satte ny rekorder.

Dow Jones endte opp 0,27 prosent til 28.454,89. Nasdaq steg 0,42 prosent til 8.924,96, og S&P 500 klatret 0,51 prosent til 3.221,87.

Tesla steg 0,38 prosent til 405,59 dollar, og dermed ny all-time high. Aksjen er nå nærme tilbudet til Elon Musk fra i fjor sommer, da han påsto han ville ta Tesla av børs til 420 dollar per aksje, og at finansiering var i boks.