Oppgang på Wall Street

Etter to minutters handel står Dow Jones i 28.559,39, opp 0,36 prosent. S&P stiger 0,49 prosent til 3.221,22. Nasdaq er også opp 0,20 prosent til 8.943,23. Dette er all-time high for samtlige indekser.

De siste handelsdagene har det stadig vært nye all-time high på New York-børsene.

Boeing stiger etter sjefsbytte

Den kriserammede flyprodusenten Boeing var i noen minutter nede i førhandelen, i påvente av nyheter. Det skulle vise seg at selskapets bytter konsernsjef. Dennis Muilenburg erstattes av styreleder David Calhoun i januar. Finansdirektør Greg Smith vil ta over som midlertidig konsernsjef i mellomtiden.

– Jeg har stor tro på fremtiden til Boeing og 737 MAX. Jeg er beæret over å få lede dette gode selskapet og de 150.000 dedikerte ansatte som jobber hardt for å skape fremtiden for luftfart, sier Calhoun i en uttalelse.

Aksjen er opp 1,94 prosent til 334,62 dollar etter få minutters handel.

Handelsavtale

For drøyt to uker siden ble Kina og USA delvis enige om en handelsavtale, og de unngikk å sette opp tollene på hverandres varer 15. desember. Men ingen avtale har foreløpig blitt skrevet under på. Nylig sa Donald Trump, USA-president, at USA og Kina oppnådde et gjennombrudd i handelssamtalene og at han ville signere samtalen veldig snart.

DNB Markets er derimot skeptisk til handelsavtalens betydning.

«Vi er blant skeptikerne, som tror handelskonflikter kommer til å være med oss som tema også i 2020», skriver Kjersti Haugland i en rapport for DNB.

Fase 1-avtalen handler blant annet om at USA krever at Kina kjøper store mengder amerikanske landbruksprodukter.

«Vi stiller oss tvilende blant annet til at Kina i praksis vil klare å øke jordbruksimporten fra USA så drastisk som avtalen dikterer. Vi venter også at videre forhandlinger kommer til å strande når mer grunnleggende konflikter om blant annet den tunge statlige subsidieringen av kinesisk næringsliv skal løses».