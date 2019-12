Noen kutter, ingen hever i 2020

I et knippe land vil sentralbankene kutte styringsrenten i 2020. De fleste land vil holde renten uendret og ingen (større) sentralbanker ventes å heve renten, ifølge Bloombergs varsel for neste år.

Totalt sett blir 2020 mindre preget av sentralbankendringer enn 2019.

Blant sentralbankene som neppe endrer renten det kommende året er Fed, ESB, Bank of Japan, Bank of England, Bank of Canada, Riksbanken og Norges Bank.

Derimot vil People’s Bank of China og Reserve Bank of India måtte ta i for å stimulere økonomiene, tror Bloomberg. Det samme gjelder i New Zealand, Russland, Sør-Afrika, Mexico, Indonesia, Tyrkia og Australia, for å nevne noen.

De fleste valutaer hadde mandag bare små endringer i temmelig tynn handel før julehøytiden. Britiske pund så en stund ut til å ha første dag på lenge uten svekkelse, men pilene pekte til slutt ned igjen. Dermed har pundet sin lengste sammenhengende periode med kursfall siden mai, etter at frykten for en hard Brexit igjen har meldt seg.

Kina varslet mandag at 859 produkter får senket toll. Dette har teknisk sett ikke med handelskrigen med USA å gjøre, men oppfattes som et positivt tegn også for handelskrigen.