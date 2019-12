DOF-kollaps etter refs fra analytiker

Hovedindeksen på Oslo Børs tar tre dagers julefri på 935,20 poeng, opp 0,75 prosent. Det ble omsatt aksjer for 2,53 milliarder kroner, betydelig lavere enn normalt, som tyder på at flere hadde tatt juleferie alt.

Oljeprisen

Det var få utslag i oljeprisen fredag. Ved børsslutt sto brentoljen i 66,06 dollar pr. fat, opp 0,06 prosent. WTI-oljen var ned 0,03 prosent til 60,32 dollar fatet.

Equinor, som fikk boreløyve av Oljedirektoratet for en brønn, gikk opp 1,46 prosent til 176,85 kroner, mens Aker BP klatret 2,13 prosent til 288,00 kroner.

EAM Solar og Seadrill på topp

Etter at EAM Solar solgte solparkene Varmo og Codroipo til Energeia AS 15. august 2019, har Energeia satt i gang prosesser for å enten refinansiere eller selge kraftverkene. Det forventes et salg av solparkene dersom salgsvurderingen anses som tilstrekkelig.

EAM Solar har krav på 75 prosent av realisert salgsverdi over en netto foretaksverdi på omtrent 17 millioner euro. Aksjen bykset 19,05 prosent til 11,50 kroner.

Seadrill, dominert av John Fredriksen, ble julestjernen av børshandelen mandag, opp 21,83 prosent til 18,47 kroner. De sikret fredag en avtale med Vår Energi. Den har en fast verdi på 2,7 milliarder kroner.

Karusell for DOF

DOF endte fredag opp over 60 prosent etter at datterselskapet DOF Subsea meldte at det hadde fått tommelen opp fra et nødvendig flertall av obligasjonseierne i tre aktuelle obligasjonslån, betinget av visse endringer. Etter syv minutters handel mandag var aksjen opp 40,88 prosent til 2,75 kroner.

Etter at Carnegie-analytiker Lauritz Karvels meldte aksjen var den mest overprisede på Oslo Børs falt den kraftig tilbake igjen. DOF sendte senere ut en melding om at de håpet å ha en refinansieringsløsning på plass tidlig i 2020. Det ga et midlertidig løft. Men aksjen endte ned 7,79 prosent til 1,80 kroner.

Andre tapere

Zenith Energy bekrefter at de diskuterer et mulig oppkjøp av eiendeler fra Anglo African Oil & Gas, men at det ikke er sikkert at det blir noe kjøp. Zenith Energy-aksjen endte 5,86 prosent i rødt til 0,20 kroner.

BRAbank ramlet 9,45 prosent til 0,49 kroner.

Av de høyest omsatte var det Norwegian og Salmar som falt mest. Norwegian ned 0,56 prosent til 37,17 kroner, mens Salmar gikk ned 1,22 prosent til 455,30 kroner.