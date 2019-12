Små bevegelser i Asia

Julaften er det blandet drops på børsene i Asia, men de fleste pilene peker svakt oppover.

Mandag meldte det kinesiske finansdepartementet at tollavgiftene på over 850 varer skal senkes fra nyttår. Først ut er matvarer som svinekjøtt og avokado, før IT-produkter får et tollkutt fra 1. juli.

I Tokyo stiger Nikkei beskjedne 0,04 prosent, samtidig som den bredere Topix-indeksen faller 0,069 prosent.

I Kina er Shanghai Composite opp 0,67 prosent og CSI 300 opp 0,65 prosent. Hang Seng i Hongkong faller på sin side 0,15 prosent.

Straits Time Index i Singapore er opp 0,24 prosent, mens den australske indeksen S&P/ASX 200 er opp 0,13 prosent.

I Sør Korea er Kospi ned 0,62 prosent .

Do nordiske børsene holder stengt julaften, første og andre juledag mens de flere andre steder i verden er børsen åpne halve dagen tirsdag. Wall Street stenger julaften klokken 19 norsk tid.