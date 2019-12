Det endte med nedgang på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen falt 0,14 prosent til 933,89. Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for tynne 2,9 milliarder kroner.

Omsetningen og nyhetsbildet rundt selskapene understreket at mange var i juleferiemodus.

Oljeprisene snudde ned mot slutten av dagen. Ved børsslutt i Oslo var Brent-oljen ned 0,37 prosent til 67,71 dollar per fat, mens WTI-oljen var ned 0,49 prosent til 61,22 dollar per fat. Oljeprisene var likevel på sitt høyeste nivå siden midten av september.

Av tungvekterne falt Equinor 0,31 prosent, mens Norsk Hydro falt 0,40 prosent. Telenor falt 0,81 prosent, mens Orkla falt 0,71 prosent.

Seadrill fortsatte opp 7,42 prosent. Riggselskapet meldte forrige uke at det hadde sikret en kontrakt med Vår Energi for boreriggen “West Phoenix". Kontrakten har en fast pris på 2,7 milliarder kroner.

Scanship fortsatte himmelferden med en oppgang på 8,25 prosent. Når det gjenstår en dag av 2019 har aksjen steget vanvittige 580 prosent.

Ellers steg XXL 4,90 prosent, mens Scatec Solar klatret 2,92 prosent.

På taperlisten var kriserammede Dof som falt 8,33 prosent, og Next Biometrics som endte ned 6,30 prosent.

Magseis Fairfield

Magseis Fairfield meldte fredag morgen at det hadde sikret en kontrakt for to havbunnsnodeprosjekter i Mexicogulfen.

– Dette ZXPLR-mannskapet har hatt stor etterspørsel, og tildelingen styrker vår ordrebok i 2020 betydelig, sier Carel Hooijkaas, konsernsjef i Magseis Fairfield.

Arbeidet er ventet å starte i andre kvartal 2020. Arbeidstiden er estimert til rundt hundre dager.

Magseis Fairfield-aksjen endte høyt på vinnerlisten med en oppgang på 19,1 prosent.

Nel

Nel meldte fredag formiddag at datterselskapet Nel Hydrogen hadde sikret en kjøpsordre for levering av en H2Station for hydrogenfylling av kjøretøy i Danmark.

Drivstoffløsningen H2Station vil bli installert i løpet av 2020 og støttes av det europeiske Hydrogen-programmet "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking".

Partene har besluttet å ikke opplyse om størrelsen på kontrakten.

Nel meldte også fredag forrige uke at det hadde sikret en kontrakt for levering av to «H2Station». Denne kontrakten hadde en verdi på om lag to millioner euro.

Nel-aksjen steg 2,52 prosent, og det ble omsatt for 117 millioner kroner.\ i aksjen.