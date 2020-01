Aksjen stiger etter oppkjøp i Kina

Mandag peker pilen marginalt ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 933,29 poeng, ned 0,06 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 930 millioner kroner.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 67,19 dollar, opp 0,52 prosent.

– Vi har sannsynligvis sett det meste av olje-oppgangen. Prisene bør forbli stabile inn mot januar, men jeg ser ikke noen omfattende handelsavtale mellom USA og Kina i 2020, det ville vært et mirakel, sier markedsanalytiker Jeffrey Halley i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,20 prosent til 175,95 kroner.

Veien videre

Sjefstrateg Edward Yardeni ved Yardeni Research frykter rekylen fra et aksjemarked som stiger raskt. Strategen, som er kjent for å være en markedsoptimist tror at markedene vil ta en pustepause ettersom multiplene begynner å bli uforsvarlig høye.

Elkem

Elkem har inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Polysil, en kinesisk silikonprodusent som er lokalisert i Zhongshan i Kina.

Polysil har to produksjonsanlegg og et forsknings- og utviklingssenter med mer enn 50 ingeniører. Med 350 ansatte forventer Polysil inntekter på 612 millioner renminbi og en EBITDA på 110 millioner renminbi i 2019. I norske kroner tilsvarer det omtrent henholdsvis 771,1 og 138,6 millioner.

Aksjen stiger 1,96 prosent til 25 kroner.

NattoPharma

Frode Marc Bohan, styreleder i NattoPharma, har redusert sin eksponering i selskapet fra 3,65 millioner aksjer til 2,57 millioner aksjer. Dersom vi tar utgangspunkt i en aksjekurs på åtte kroner, betyr det at Bohan kvittet seg med aksjer for rundt 8,6 millioner kroner.

Aksjen faller 6,71 prosent til 7,65 kroner.

Veidekke

Veidekke har signert kontrakt med Kjøpsmannsgata Ung Kunst AS om å bygge et miljøsertifisert kunstsenter i Trondheim sentrum, kommer det frem i en børsmelding mandag. Kontrakten er på 113 millioner kroner, ekskl. mva.

Byggearbeidene starter i januar med planlagt ferdigstillelse i september 2021. Kjøpsmannsgata Ung Kunst er en gave på 175 millioner kroner fra billedkunstneren Kjell Erik Killi Olsen til Trondheim by.

Aksjen stiger 0,68 prosent til 119,30 kroner.