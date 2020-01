Handelen er i gang på Wall Street

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,03 prosent og står i 9.004,14, mens Dow Jones står i 28.649,16 etter en oppgang på 0,01 prosent. S&P 500-indeksen faller 0,01 prosent til 3.239,85.

Sjefsinvesteringsstrateg Edward Yardeni ved Yardeni Research tror at nedsiden kan bli smertefull dersom optimismen tar fullstendig av, og trekker frem at nedsiden kan være på så mye som 10-20 prosent dersom S&P 500-indeksen når 3.500 tidlig i 2020.

– Jeg er bekymret for tempoet i utviklingen. Mine estimater tar sikte på at S&P 500-indeksen skal nå 3.500 innen utgangen av 2020, og vi nærmer oss, raskere enn jeg hadde ventet, sa strategen til CNBC.

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 63,2 milliarder dollar i november.

Ifølge Marketwatch ble det importert varer for 199,6 milliarder dollar. Det ble blant annet importert færre forbruker- og industrivarer. Eskporten endte på 136,4 milliarder dollar. USA eksporterte mer av biler og industrielle forsyninger.

Grossistlagrene var uforandret i november. Det var ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Oppdatert:

Pending home sales for november endte med en oppgang på 1,2 prosent, i tråd med forventningene. Samtidig har det blitt kjent at Dallas FED-indeksen endte på minus 3,2 i desember, hvilket er en forverring fra minus 1,3 i november.