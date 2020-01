Butikkdøden

Siden tredje kvartal 2010 har andelen nettsalg i USA steget fra 4,2 til 11,2 prosent, og trenden ventes å fortsette i det neste tiåret. Markedslederen Amazon er allerede verdt over 8.000 milliarder kroner, nesten tre ganger så mye som den globale kjøpesentergiganten Walmart. Til sammenligning har Statens pensjonsfond – utland rundt 10.000 milliarder kroner på bok.

Overgangen fra fysiske til digitale butikker har gjort Jeff Bezos, Amazons gründer, til verdens rikeste person. Samtidig er en rekke fordums vinnere i handelssektoren blitt til tapere. I 2019 måtte blant andre Barneys New York, Payless ShoeSource, Diesel og Forever 21 kaste inn håndkleet. Konkurransen fra nettbutikkene var blitt for hard, og det gikk ikke lenger an å drive lønnsomt. Selskapene ble nødt til å søke om konkursbeskyttelse. Enkelte har nedskalert og restrukturert, mens andre helt har lagt ned virksomheten.

I alt gikk 23 amerikanske butikkjeder konkurs i 2019, mens tallene for 2018 og 2017 var henholdsvis 17 og 20. Sysselsettingen i USAs handelssektor har beveget seg i motsatt retning. Etter å ha steget jevnt og trutt i 70 år, begynte bemanningen å falle tidlig på 2000-tallet. Siden januar 2017 har antallet butikkjobber sunket fra 15,94 til 15,80 millioner.

USA har imidlertid bare rundt 4 prosent av verdens befolkning. Hvordan står det til med de øvrige 96 prosentene? Styrer også de unna butikkene? Ikke alltid. For eksempel har Walmarts internasjonale inntekter steget fra 116,1 milliarder dollar i regnskapsåret 2017 til 120,8 milliarder to år senere. En annen gigant, Costco, har økt inntektene fra utlandet med 19 prosent på to år.

I mange vekstmarkeder ser vi en utvikling i-landene opplevde sent på 1900-tallet. Folk velger enorme forretninger med et stort utvalg billige varer, i stedet for den lille spesialbutikken på hjørnet. Samtidig trekkes en voksende middelklasse mot utenlandske merkevarer og moderne kjøpesentre. Netthandel er ennå ikke utbredt, delvis fordi en høy andel av befolkningen utelukkende benytter kontanter. Upålitelige posttjenester og utstrakt nettsvindel er andre utfordringer.

Det eksisterer imidlertid flere unntak, særlig i Sørøst-Asia. Kinesiske Alibaba har en markedsverdi tilsvarende over 5.000 milliarder kroner og står alene for mer enn halvparten av Kinas nettsalg. I de første elleve månedene i 2019 utgjorde landets samlede netthandel dessuten over en femdel av detaljhandelen – langt mer enn i USA. Veksttakten i nettsegmentet var også over dobbelt så høy som i butikkene. Statistikken omfatter neppe alle Kinas små forretninger, men den er likevel imponerende.

Her i landet ser vi de samme trendene. Varehandelens sysselsetting har siden 2008 falt fra rundt 376.000 til 353.000 personer. Dessuten viste en undersøkelse fra Norges Bank i desember at sektoren for første gang siden den globale finanskrisen i 2008-2009 opplever fallende aktivitet. Bransjen tror selv de dårlige tidene vil fortsette og peker på press fra netthandel, grensehandel, et større fokus på svinn, samt at flere går til kafeer og restauranter i stedet for å lage mat hjemme.

Netthandelen er derimot i medvind. På fjorårets Black Friday var nettsalget opp med 19 prosent fra samme dag året før. Fortsatt henger vi imidlertid etter, i forhold til Kina og USA: Den seneste statistikken fra SSB viser at bare rundt 4 prosent av detalhandelen gjøres via nettet.