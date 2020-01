Godt nytt år for oljesektoren

Verdien av Brent råolje lå torsdag morgen på 66 dollar fatet, over 5 dollar mer enn en måned tidligere. Økningen har i den samme perioden bidratt til å heve Oslo Børs' energi- og oljeserviceindekser med nesten 5 prosent.

I desember er det generelt lite handel i norske høyrenteobligasjoner, så det er vanskelig å si hvordan høyere oljepriser har påvirket kursene i markedet. Det er imidlertid liten tvil om at oljeprodusentenes betalingsevne påvirkes positivt. Samtidig kan en svakere dollar hjelpe utstedere av dollardenominert gjeld, mens litt høyere lange renter trekker i motsatt retning.

Standard & Poor's (S&P) publiserer en egen indeks for dollardenominerte kredittobligasjoner fra oljeselskaper i G10-landene. Fra 2. til 30. desember steg denne fra 665 til 695, et løft på hele 4,5 prosent. Nivået er nå høyere enn noen gang siden midten av juli 2019.

Allerede i november oppgraderte S&P både Shell og ConocoPhillips. Dette skjedde flere uker før oljeprisen beveget seg over 65 dollar fatet. Det ble pekt på bedre markedsforhold, lavere belåning og sterkere kontantstrømmer.

Et annet ratingbyrå, Moody's, hevdet i forrige måned at utsiktene i 2020 er stabile for oljeprodusentene, mens de er positive for midstream- og raffinerisegmentene. Kredittkvaliteten ventes å bli bedre også for myndighetene i områder med sterk oljeproduksjon, som den kanadiske provinsen Alberta. Moody's ser for seg «en vedvarende bedring i utsiktene for energisektoren».

I den seneste uken har økt geopolitisk risiko bidratt til å presse opp oljeprisen, og hvorvidt dette er en «vedvarende» faktor er uvisst. Omfattende protester i Irak har ført til avbrudd i produksjonen fra enkelte oljefelt. Dessuten er USA og Iran igjen i tottene på hverandre. President Donald Trump gir de iranske myndighetene skylden for at demonstranter angrep den amerikanske ambassaden i Bagdad. Han truer med hevn, dersom liv går tapt eller eiendom blir ødelagt.

USAs egen oljeproduksjon er fortsatt rekordhøye 12,9 millioner fat pr. dag (fpd), men dette oppveies til en viss grad av bedre utsikter for verdensøkonomien. I tillegg peker pilene klart nedover for antallet amerikanske oljerigger i drift, samt antallet ansatte i skiferoljebransjen.

At skiferoljeselskapene strammer inn, er positivt. Dette er et svært høyt belånt segment, og mange utstedere vil trolig misligholde, dersom verdien av WTI-olje over en lengre periode ligger under 60 dollar fatet. I fjorårets første ni måneder gikk i alt 50 amerikanske energiselskaper konkurs - 33 i E&P-segmentet, 15 oljeserviceforetak og to midstream-selskaper. Til sammenligning søkte 43 olje- og gassrelaterte selskaper om konkursbeskyttelse i 2018. Også misligholdene av sektorens kredittobligasjoner steg i fjor til nye rekorder.

En spørreundersøkelse gjennomført av det lokale sentralbankkontoret i Dallas tyder på at den negative trenden er i ferd med å snu. 75 prosent av E&P-selskapene hevder at de klarer å balansere sitt drifts- og investeringsbudsjett, selv med en WTI-pris under 60 dollar fatet. Feds rapport viser også at deltagerne i snitt regner med en WTI-pris på 58,54 dollar fatet ved utgangen av 2020. Torsdag morgen lå nivået på 61,36 dollar. Verdien av Henry Hub-gass ventes derimot å stige til 2,51 dollar, mot 2,18 dollar i dag.