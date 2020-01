God stemning på børsene i Asia

Med unntak av i Sør-Korea, styrkes de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Kina klatrer Shanghai Composite 1,12 prosent, og CSI 300 er opp 1,33 prosent. Hang Seng i HongKong stiger 0,83 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller derimot 0,87 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,10 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,33 prosent.

Børsene i Japan er stengt ut uken.

Handelsavtale

USAs president Donald Trump uttalte tirsdag at han vil signere en «veldig stor og omfattende» fase 1-avtale med Kina. Seremonien vil ifølge CNBC finne sted i Det hvite hus 15. januar.

– De sier at de vil signere noe, men markedene vet virkelig ikke.. hva denne avtalen er annet enn at kineserne kjøper noen landbruksvarer, sier Anthony Raza i UOB Asset Management til CNBC.

– Jeg tror at det markedene tolker ut fra dette er at begge parter virkelig trenger en avtale nå, og at de ikke har tid til å krangle mer, sier han, og trekker frem at dette er veldig betryggende for markedene, da det ser ut som at risikoen for en eskalering av konflikten mellom de to landene er kraftig redusert.

Han påpeker imidlertid at det er «vanskelig å bli for trygg» når detaljene rundt avtalen er så knappe.