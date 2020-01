Lavere rente for Kina

Det nye året fikk sin første makronyhet fra Kina. For å holde farten oppe i kreditten, har People’s Bank of China kuttet bankenes reservekrav med 0,5 prosentpoeng. Til nå var reservekravet 13 prosent for store banker og 11 prosent for mindre.

Kuttet betyr at likviditet tilsvarende 115 milliarder dollar blir frigitt, ifølge Bloomberg, noe som ventes å bety lavere lånerente for bedriftene. Citigroup tror at kuttet i reservekravet vil føre til kutt i mellomlang fundingrente på 5-10 basispunkter i løpet av første kvartal.

Caixins PMI for Kina viste et fall fra 51,8 til 51,5 i desember. Ifølge Bloomberg ventes BNP-veksten å synke fra 6,1 prosent i 2019 til 5,9 prosent i 2020.

Amerikanske dollar svekket seg med 2 prosent i desember og er ned 7 prosent fra 2017-toppen. Svekkelsen vil skyte fart, tror ABN Amro Bank. Årsaken er stadig mindre tvil om at «fase 1»-avtalen mellom USA og Kina vil bli signert, trolig 15. januar, og at de verste uværsskyene over internasjonal økonomi blekner. Dermed avtar også etterspørselen etter dollar som en trygg havn, skriver Bloomberg.

Citigroup tror derimot at dollaren vil styrke seg, ettersom amerikansk vekst klart vil overgå veksten i andre land.