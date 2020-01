Oslo Børs har i løpet av fredag formiddag snudd opp.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 943,02, etter en oppgang på 0,20 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.502 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen preges av at USA natt til fredag gjennomførte et rakettangrep mot flyplassen i Bagdad i Irak. Brent-oljen er opp 4,01 prosent til 69,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,89 prosent til 63,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,24 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, har lovet hevn etter at etter den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i Irak i et luftangrep fra USA.



Ifølge TDN Direkt mener Capital Economics at sannsynligheten for en full konflikt mellom de to landene har økt betydelig etter general Soleimanis død.

- Den største bekymringen for verdensøkonomien er at situasjonen går ut av kontroll og at USA setter i gang et rent militært angrep på Iran, sier seniorøkonom Jason Tuvey i Capital Economics til The Wall Street Journal.

DNB Markets skriver i en oppdatering fredag at det ikke er tvil om at konflikten mellom Iran og USA vil eskalere en hel del etter Soleimanis død. Ifølge meglerhuset er det store spørsmålet i oljemarkedet nå om Iran vil fokusere hevnen mot spesifikke amerikanske interesser og personell, eller en bredere eskalering som involverer oljeanlegg og infrastruktur i Midtøsten.

På Oslo Børs er Equinor opp 2,25 prosent til 181,95 kroner. RBC Capital Markets har oppjustert kursmålet, og mener Equinors vindkraft kan gi vesentlig oppside for aksjen.

Ellers i olje er Aker BP opp 2,08 prosent til 295,00 kroner, mens DNO styrker seg 1,67 prosent til 11,60 kroner.

XXL til bunns

Dårlig vinterforhold, kombinert med store priskutt hos konkurrentene, tvang XXL til å sende ut et nytt resultatvarsel torsdag kveld. I fjerde kvartal endte veksten på minus 12 prosent.

I kombinasjon med lavere salg, har selskapet kjøpt inn færre varer, som igjen har redusert bonusene fra leverandørene med 90-100 millioner kroner i 2019. Sportskjeden har uttalt at det jobbes med å redusere varelageret.

Aksjen faller mest av samtlige aksjer i fredagens handel, og er hittil ned 14,29 prosent til 14,52 kroner.

På taperlisten finner vi ellers blant annet NEXT Biometrics, som er ned 7,12 prosent til 3,52 kroner.

Magseis Fairfield er ned 6,96 prosent til 5,88 kroner, og Golden Ocean er ned 6,61 prosent til 46,92 kroner.

Vinnerne og tungvekterne

Norwegian var en av vinnerne torsdag, med en oppgang på 8,45 prosent. Bakgrunnen var trolig at Turkish Airline nylig varslet at de hadde fått på plass en avtale med flyprodusenten Boeing, etter trøbbelet med 737 Max-flyene.

Fredag faller aksjen tilbake 2,20 prosent til 40,04 kroner.

Traderfavoritten Nel er ned 2,97 prosent til 8,65 kroner. Yara faller 1,30 prosent til 356,60 kroner, og Norsk Hydro svekkes 1,68 prosent til 32,85 kroner.

Mowi styrker seg 0,44 prosent til 240,60 kroner, mens Telenor stiger 0,13 prosent til 157,85 kroner.

Vinnerlisten toppes av Ultimovacs, som styrker seg 12,44 prosent til 47,00 kroner.

BRAbank stiger 11,22 prosent til 0,55 kroner, og Wallenius Wilhelmsen stiger 9,96 prosent til 26,50 kroner.

DOF klatrer 8,07 prosent til 1,68 kroner, mens Avance Gas stiger 5,45 prosent til 56,10 kroner.