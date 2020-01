Investorene var urolige og det ble en tung dag på børsene i New York fredag i kjølvannet av det amerikanske droneangrepet som tok livet av på den iranske generalen Qasem Soleimani og flere med ham på flyplassen i Bagdad natt til fredag.

President Donald Trump forsvarte angrepet med at den iranske generalen planla et angrep mot amerikanske diplomater, og at det var grunnen til at han ble likvidert.

Det gjorde ikke situasjonen bedre at ISM for industrien i USA i desember falt fra 48,1 til 47,2 og det laveste siden juni 2009. I følge Marketwatch var det ventet en oppgang til 48,8.

Det hjalp ikke at referatet fra FED-møtet i desember bar bud om optimisme for den amerikanske økonomien og dermed var det duket for fall på Wall Street.

Ned, ned og ned

Investorene solgte aksjer og kjøpte obligasjoner og for Dow Jones ble det den verste dagen på fire uker, ifølge Marketwatch.

Dow Jones falt 0,81 prosent til 28.634,88. Fallet for uken ble likevel bare på 0,1 prosent.

28 av de 30 aksjene i indeksen endte dagen med nedgang. Walgreen var uendret og United Technologies steg 0,14 prosent.

Selv om oljeprisen seg mer enn tre prosent falt også oljeaksjene. Exxon endte ned 0,8 prosent, mens Chevron falt 0,35 prosent.

S&P 500 endte ned 0,71 prosent til 3.234,85 og nedgangen for uken ble på 0,2 prosent.

Nasdaq falt 0,79 prosent til 9.020,77. Det ble likevel en oppgang for uken på 0,2 prosent.

Apple endte dagen med en nedgang på 0,97 prosent, mens Microsoft falt 1,25 prosent.

Tesla gikk mot strømmen og steg 2,96 prosent til 443,01 dollar og ny all-time high. Oppgangen kom etter at selskapet innfridde på leveransene for hele 2019. Tesla meldte at det solgte 367.500 biler i 2019, som var innenfor guidingen på 360.000 til 400.000, ifølge Marketwatch.

VIX-indeksen gjorde et hopp og steg 12,4 prosent til 14,02.

Rente, olje, gull og bitcoin

10-års renten falt 8,8 basispunkter til 1,789 prosent, mens 2-års renten falt 4 basispunkter til 1,533 prosent.

Oljeprisen var i støtet, på frykt for hva som kan skje i Midtøsten etter angrepet i Bagdad. Lettoljen steg 3,1 prosent til 63,05 dollar, og ble omsatt så høyt som 64,09 dollar.

Brent steg 3,6 prosent til 68,63 dollar, og var på det høyeste oppe i 69,48 dollar.

Gullprisen steg 1,6 prosent til 1.553,20 dollar, mens bitcoin steg 455 dollar til 7.440 dollar.