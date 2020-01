Blandet stemning på børsene i Asia

I Japan er børsene åpne for første gang i 2020. Nikkei faller 2,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,29 prosent, og CSI 300 er uendret. Hang Seng i HongKong faller 0,66 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,92 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot stiger 0,03 prosent. Straits Times i Singapore svekkes 0,50 prosent.

Spenninger

Ifølge CNBC preges mange av de asiatiske børsene av spenningene i Midtøsten, etter at USA natt til fredag gjennomførte et rakettangrep mot flyplassen i Bagdad og drepte leder av Irans Revolusjonsgardes eliteenhet, general Qasem Soleimani.

Iran har siden lovet hevn mot USA, mens Donald Trump flere ganger i løpet av helgen har advart mot dette.

– Vi lover å fortsette nedover martyr Soleimanis vei, like fast som før og med Guds hjelp. Og til gjengjeld for hans martyrdød planlegger vi å bli kvitt Amerika fra regionen, uttalte Soleimanis etterfølger, Esmail Qaani, i et intervju med iransk TV, ifølge NTB.

Søndag ba Iraks nasjonalforsamling regjeringen om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen mot IS ut av landet, samtidig varslet Iran at de vil se bort fra deler av atomavtalen fra 2015.