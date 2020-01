Equinor og Aker BP opp på økt usikkerhet

Børsene var preget av den økte spenningen i Midtøsten mandag formiddag, og det var nedgang på de fleste børsene i Asia og Europa, med noen odde unntak.

Ved lunsjtider var Euro Stoxx 50 ned 0,5 prosent, mens FTSE 100 i London var ned 1,1 prosent og Dax i Frankfurt var ned 1,6 prosent. I Spania falt børsen 1,0 prosent og i Paris var Cac 40 ned 1,3 prosent.

Her hjemme var hovedindeksen ned 0,65 prosent til 936,55 og kl. 12 var det omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Oljeprisen over 70 dollar

Høyere oljepris bidro til å løfte Equinor 1,9 prosent til 184,35 kroner, mens Aker BP var opp 0,3 prosent til 293,90 kroner.

PGS var også i støtet og steg 5,1 prosen til 18,03 kroner.

DNO har imidlertid ikke noe å vinne på den økte spenningen i Midtøsten og Irak og falt 10,8 prosent til 10,17 kroner.

Brent har vært opp det meste av dagen og mars-kontrakten var opp i 70,72 dollar på det høyeste mandag morgen. Utover formiddagen falt den litt tilbake til 69,48 dollar.

Lettoljen ble på det høyeste notert til 64,45 dollar (mars-kontrakten) før den falt litt tilbake til 63,69 dollar.

Det var den økte spenningen i Midtøsten som sendte oljeprisen opp og at Iran har lovet hevn etter at USA natt til fredag gjennomførte et rakettangrep mot flyplassen i Bagdad og drepte leder av Irans Revolusjonsgardes eliteenhet, general Qasem Soleimani.

Donald Trump har flere ganger i løpet av helgen advart om at USA vil slå tilbake med full styrke, muligens på en uproporsjonal måte, om Iran angriper amerikanske personer eller mål.

Vinnere og tapere

I tillegg til DNO var Storm Realestate ned 13,9 prosent til 3,1 kroner, men bare på skarve 310 kroner i omsetning.

Nordic Nanovector falt 8,8 prosent til 29,20 kroner, mens XXL fortsatte ned 7,9 prosent til 13,08 kroner, etter at selskapet før helgen kom med resultatvarsel. Nå fryktes det også at selskapet trenger tilførsel av mer kapital.

Blant de mest omsatte var også NEL ned 3,2 prosent til 8,39 kroner, mens Seadrill var ned 5,8 prosent til 21,02 kroner. Golden Ocean falt 5,0 prosent til 45,70 kroner.

Norwegian falt 4,3 prosent til 38,17 kroner, både på den økte usikkerheten og høyere oljepris.

BWLPG falt 5,9 prosent til 78,85 kroner og Avance Gas var ned 4,5 prosent til 54,9 kroner.

Telenor var et av få lyspunkt, og kanskje vurdert som en mulig trygg havn, steg 0,5 prosent til 159,60 kroner.

Det er også ned for PCI Biotec og Kahoot, som faller henholdsvis 7,7 og 7,5 prosent til 70,60 og 60,10 kroner.

Høyrisikable vinnere

Ved lunsjtider var Merkur-noterte TargetEveryOne dagens vinner med en oppgang på 23,75 prosent til 1,85 kroner. Det var omsatt aksjer i selskapet for 325.000 kroner.

Lavo.tv, også den på Merkur, var opp 15,4 prosent til 6 øre. Det var omsatt aksjer i selskapet for 88.000 kroner.

Nordic Mining var opp 12,4 prosent til 2,81 kroner på en omsetning på 1,9 millioner kroner.

Gull og bitcoin

– Risikoen for en begrenset konflikt er reell. Det vil inkludere betydelige iranske angrep på mål i Gulf-regionen og direkte marine sammenstøt mellom USA og Iran, skrev analytiker Ayham Kamel i Eurasia Group i et notat, ifølge TDN Direkt.

Gullprisen reagerte også på den økte usikkerheten og steg 1,8 prosent til 1.579,80 dollar, mens sølv og palladium var opp 1,5 og 1,9 prosent.

Bitcoin stiger 250 dollar til 7.635 dollar.