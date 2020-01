Ikke hva verden trenger nå

President Donald Trumps ordre om å drepe general Qasem Soleimani vekker naturlig nok sterke reaksjoner. Midtøsten er igjen destabilisert. Iran har trukket seg fra atomavtalen fra 2015, kanskje vil et nærmest knust IS reise seg igjen, og faren for en krigslignende tilstand i regionen er økt. Oljeprisen var mandag morgen over 70 dollar fatet. Japanske yen styrker seg, mens investorer flytter fra aksjer til statsobligasjoner, begge deler er typisk for perioder med økt uro.

Kuwait-krigen fra 1990 demonstrerte for markedene at noe var skjedd, argumenterte Eliyahu Kanovsky, professor ved Bar-Ilan University i et «Policy Paper» utgitt av the Washington Institute for Near East Policy i 1992. Særlig Saudi-Arabia hadde lenge operert ut fra bitre erfaringer: Hvis oljeprisen steg raskt og mye, ville det føre til økt tilbud fra ikke-OPEC-land, og et stort og langvarig fall i etterspørselen. Etter Kuwait-krigen solgte likevel OPEC-landene igjen så mye som de kunne, og OPEC mistet mye av sin markedsmessige betydning, argumenterer Kanovsky.

Amerikanske myndigheter la før krigen ikke skjul på en viktig drivkraft: «Jobs, jobs, jobs», sa utenriksminister James Baker, og viste til konsekvensene av ikke å få nok (billig) olje. Etter en dobling til så vidt over 40 dollar fatet, falt ganske riktig oljeprisen raskt etter Kuwait-krigen, men kun til sitt tidligere leie. Kuwait-krigen var ikke den løsningen oljeimporterende USA, ifølge Kanovsky, kunne kalkulere med.

13 år senere kom Irak-krigen. Denne gangen var ikke ønsket om å unngå høye oljepriser like høyt uttalt. Det var nok lurt, for oljeprisen steg til 140 dollar fatet før krigen var vunnet, og selv med en vunnet (?) krig og finanskrisen har oljeprisen siden stort sett holdt seg høyere (nominelt) enn før krigen.

Nå er situasjonen endret. For det første er USA nesten selvforsynt med olje. For det andre har Iran på mange måter ryggen mot veggen. Det gjør at vi ikke skal regne med fullskala-respons fra Iran, argumenterer Ed Yardeni i Yardeni Research. I mandagens morgenbrev peker han på angrep på oljetankere i Hormuzstredet og nye droneangrep på oljeanlegg i Saudi-Arabia som den mest ekstreme, militære responsen fra Iran. Dette vil i så fall umiddelbart føre til at alt som finnes av iranske militær-, atom- og oljeanlegg blir sønderbombet, antar Yardeni.

Stilt overfor en motpart som ser ut til å være villig til å respondere uproporsjonalt på enhver provokasjon, betyr det at Iran vil måtte holde igjen. Derfor tror ikke Yardeni at oljeprisen denne gangen vil stige til nivåer som kan utløse nok en global resesjon.

Men selv om en ny krig ikke nødvendigvis sender oljeprisen ekstremt høyt, vil en krig ha store direkte kostnader, i tillegg til de humanitære – samt andre indirekte kostnader.

Professor William D. Nordhaus ved Yale, som i 2018 fikk Nobel-prisen i økonomi, advarte i 2002 om at amerikanske myndigheter systematisk hadde underestimert de direkte kostnadene ved samtlige kriger til da.

I artikkelen «The Economic Consequences of a War with Iraq» hevdet Nordhaus at hverken presidenten eller Kongressen ville være så ivrige etter å invadere Irak hvis de hadde hatt et edruelig anslag over kostnadene, som historisk hadde vist seg å være 10-20 ganger høyere enn estimert.

Tidligere hadde kriger i det minste gitt kortsiktig økt BNP-vekst. Det tok slutt senest med Kuwait-krigen, mener Nordhaus. Da var økningen i det amerikanske forsvarsbudsjettet altfor liten til å veie opp for markedsuroen og usikkerheten. S&P 500 sank 15 prosent på tre måneder. Konsumentsentimentet falt 25 prosent.

Da USA erklærte seier i februar 1991, steg stemningen klart. Totalen var likevel klart negativ: «The recession was sharp and (...) the recovery was slow», konkluderer Nordhaus, og anslår at amerikansk BNP tapte 250 milliarder kroner i 1990-91.

Irak-krigen ga ikke tilsvarende markedssvekkelse. Samtidig kan Trumps droneangrep før helgen ytterligere ha bidratt til å underminere ett av formålene med denne forrige krigen; permanent fjerning av et anti-amerikansk lederskap.