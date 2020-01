Selv Tyskland oppe i pluss

Heller ikke mandag dominerte risk-off i valutamarkedet, selv om ordkrigen mellom USA og Iran ble stadig mer intens gjennom helgen.

Dollaren svekket seg mot de fleste andre valutaer. Noe av årsaken var uventet gode tall fra eurosonen, først og fremst PMI.

Samlet PMI steg til 50,9 i desember, høyeste måling på fire måneder, og litt bedre enn i flashmålingen, ifølge Bloomberg. Fortsatt er det imidlertid ikke mye vekst å snakke om. IHS Markit, som utarbeider PMI-serien, anslår at eurosonens BNP økte med 0,1 prosent i fjerde kvartal 2019. Utover 2020 venter imidlertid IHS Markit noe stigende vekst, selv om nedsidefarer fortsatt lurer.

Det som særlig løftet PMI var høyere måling for Tysklands tjenestesektor. Dette bidro til å løfte samlet PMI for Tyskland så vidt over 50-streken. Også for Spania og Frankrike var det løft.

Samtidig viser Senix’ måling av investorenes stemning den høyeste optimismen siden slutten av 2018.

Morgan Stanley advarer investorer mot å tro at amerikansk økonomi er så sterk at det sikrer Donald Trump gjenvalg. Til nå har det ikke skjedd at en president med så svak velgeroppslutning vinner et gjenvalg. Samtidig har det normalt blitt gjenvalg når økonomien er så sterk som nå.