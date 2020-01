Heftig i oljeaksjer – to vinnere og en taper

Det ble en dag preget av frykt og usikkerhet på verdens børser, og oljeprisen holdt seg høy på økt spenning i Midtøsten mandag.

På Oslo Børs endte hovedindeksen likevel ikke ned mer enn 0,28 prosent til 940,06. Det ble omsatte aksjer for verdipapirer 4,3 milliarder kroner.

Hele 40 av de 50 mest omsatte aksjene falt.

Oljeprisen ble handlet mellom 69 og 70 dollar fatet og mars-kontrakten på Brent var på det meste opp i 70,72 dollar. Da børsen stengt lå prisen på 69,25 dollar, ned 0,5 prosent i inneværende døgn. Lettoljen var ned 0,75 prosent til 63,22 dollar.

Olje og handel

Equinor ble dagens vinner med en oppgang på 2,2 prosent til 185,0 kroner, godt hjulpet av oljeprisen. Børsverdien økte med 13,5 milliarder kroner til knappe 612 milliarder kroner.

For DNO hjalp det ikke at oljeprisen snuste på 70 dollar fatet, og til og med var godt over.

Den økte spenningen i Midtøsten og i Irak bidro til å sende aksjen ned. I tillegg kom ABG Sundal Collier med en oppdatering der kursmålet ble senket fra tidligere 16 til 11 kroner.

DNO smalt ned 12,1 prosent til 10,015 kroner.

Aker BP endte dagen med en oppgang på 1,2 prosent til 296,30 kroner, mens Aker falt moderate 0,1 prosent til 549 kroner.

Telenor var også et av lyspunktene, og kanskje vurdert som en mulig trygg havn. Aksjen steg i hvert fall 0,4 prosent til 159,40 kroner.

XXL ble dagens taper med et fall på 13,2 prosent til 12,33 kroner. Fallet kom på frykt for at selskapet kan komme i brudd med lånebetingelsene og at det vil bli behov for enda en emisjon.

XXL har med det startet børsåret 2020 med et fall på hele 26,4 prosent.

Opp og ned i seismikk og rigg

Noen aksjer i oljeservice var også i skuddet og PGS steg hele 10,1 prosent til 18,90 kroner.

Arctic Securities oppgraderte ifølge TDN Direkt anbefalingen på PGS fra tidligere hold til kjøp, mens kursmålet ble hevet fra tidligere 15 kroner til 25 kroner

For Magseis gikk det ikke like bra, og aksjen falt 6,3 prosent til 5,62 kroner.

Polarcus falt 3,3 prosent til 1,27 kroner etter at selskapet rapporterte en utnyttelse på 71 prosent i 4. kvartal, ned fra 96 prosent i samme kvartal i 2018.

Shelf drilling endte opp 9,1 prosent til 21,50 kroner og Borr drilling steg 2,0 prosent til 78,83 kroner.

For Seadrill var det ikke like lyst og aksjen falt 6,6 prosent til 20,84 kroner.