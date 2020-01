Wall Street snudde opp

Den marginale oppgangen mandag sto i sterkt kontrast til det brede fallet fredag der Dow Jones og S&P 500 hadde sitt største fall på en måned etter droneangrepet som drepte den iranske generalen, Qasem Soleimani. Som følge av hendelsen uttalte Art Hogan, sjefs markedsstrateg ved National Securities følgende:

-Hvis du ser etter en grunn til å selge, har du fått en.

Samtidig uttalte strategen at fredagens nedgang ikke kom som noen overraskelse, og at markedene reagerte som de måtte.

Trekker seg ut av Irak

Trump uttalte søndag at USA kan komme til å innføre betydelige sanksjoner som følge av Iraks ønske om at amerikanske og andre utenlandske styrker trekker seg ut av landet. Nå ser det derimot ut til at USA og Trump har snudd, og ifølge Reuters skal alle amerikanske styrker trekkes ut av Irak av respekt for nasjonens suverenitet. USAs forsvarsminister har i etterkant kontret på meldingen og avviser at amerikanske styrker forbereder seg på å reise. Det melder NTB sent mandag kveld.

Frykt for videre eskalering

Iran har ved flere anledninger antydet at de ønsker å hevne angrepet på general Qasem Soleimani. Trump har kontret og uttalt at USA kommer til å gjengjelde dersom Iran prøver å hevne angrepet. Videre ses sannsynligheten for en åpen krig som liten ettersom Iran står dårlig stilt økonomisk etter å ha lidd under amerikanske sanksjoner i over et år.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,16 prosent til 28.681. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 14 av selskapene i grønt torsdag. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan steg og falt henholdsvis 1,03 og 0,09 prosent.

McDonalds ble dagens vinner, opp 1,12 prosent. Tett etter fulgte oljegiganten Exxon Mobil som nyter godt av høye oljepriser, og endte opp 0,77 prosent. Videre letter flyprodusenten Boeing litt, og endte opp 0,30 prosent. Tech-gigantene Microsoft og Apple fortsatte den solide oppgangen fra 2019, og er opp henholdsvis 0,26 og 0,82 prosent.

S&P 500 endte opp 0,35 prosent til 3.246,30.

Videre steg Teknologitunge Nasdaq Composite 0,56 prosent til 9.071,46.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Google-eier Alphabet endte opp henholdsvis 1,93 og 2,47 prosent. Alphabet endte dagen til ny all-time-high etter at en analytiker fra Pivotal Research oppgraderte aksjen til kjøp fra tidligere hold.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,93 prosent til 13,75. Til sammenligning steg fryktindeksen 11,80 prosent når handelen tok til på Wall Street.

Oljeprisen har snudd ned etter å ha snust på 70 dollar fatet i morgentimene. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 68,32 og 62,74 dollar. Ned henholdsvis 0,41 og 0,49 prosent.

Gullprisen steg 0,97 prosent, og en unse gull omsettes for 1.567,40 dollar.

Tremånedersrenten steg 1,5 basispunkter til 1,536 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,8 basispunkter til 1,541 prosent.

10-åringen steg 1,5 basispunkter til 1,804 prosent.

30-åringen steg 3,4 basispunkter til 2,281 prosent.