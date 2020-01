Fed ikke urolig for Iran ennå

Også tirsdag ble valutaskuldrene senket. Trygg havn-valutaene svekket seg videre på økt vilje til å ta risiko. Bakgrunnen er mindre frykt for at USA-Iran-situasjonen vil eskalere mye.

Fed velger trolig ikke å spekulere i om det blir eskalering eller ikke. Før jul sa Fed-sjef Jerome Powell at det skulle betydelige («material») endringer til for at Fed skulle endre styringsrenten.

En situasjon som den som utspiller seg mellom USA og Iran er nettopp den type hendelser Fed mente å ta høyde for med sine totalt tre rentekutt i 2019, skriver Bloomberg.

«Det ville være farlig å reagere på geopolitiske hendelser, med mindre de fører til klare økonomiske konsekvenser», sier Sonia Meskin i Standard Chartered Bank til Bloomberg.

Fortsatt har aksjemarkedene reagert lite, og oljeprisen er ikke voldsomt høy. Dermed har i hvert fall ikke markedene til nå levert noen overbevisende grunn til å endre renten.

Morgan Stanley skriver i en rapport at oljeprisen må opp 20-30 dollar fatet for at det skal gi betydelig negativ effekt på globale makroutsikter, og understreker samtidig at USA er mindre sårbar for oljeprisøkninger enn før.

I futures-markedet er det nå priset inn nesten ett rentekutt fra Fed mot slutten av året, ifølge Bloomberg.