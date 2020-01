Hevnangrep i Irak senker børsene i Asia

I Japan faller Nikkei 1,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,92 prosent, og CSI 300 faller tilbake 0,87 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,85 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,81 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,13 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,76 prosent.

Rakettangrep

Et titalls raketter rammet natt til onsdag basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kaller det hevn for at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, skriver NTB.

Til CNN opplyser en kilde at irakiske soldater er drept i angrepet. Verken norske eller amerikanske soldater skal være drept.

VIDEO: (Saken fortsetter under videoen)

Den iranske revolusjonsgarden hevder at Ain al-Assad er «fullstendig ødelagt» etter angrepene og truer med flere angrep dersom USA hevner seg. Samtidig ber de amerikanske styrker trekke seg ut av regionen.

– Vi advarer alle amerikanske allierte, som ga sine baser til en terrorhær, om at ethvert territorium som starter aggressive handlinger mot Iran, vil bli et mål, sier garden via nyhetsbyrået IRNA.

Makrostrateg Mansoor Mohi-Uddin i Natwest Markets sier til CNBC at investorene ikke så for seg et så raskt trekk fra Iran.

– Det er en overraskelse at gjengjeldelsen fra iransk side kommer så fort. De fleste investorene forventet at en gjengjeldelse ville trekke ut i tid, og forventet ikke en så plutselig opptrapping av spenningen, sier han, og trekker frem at markedet nå sannsynligvis vil vente og se hvordan USA reagerer på angrepene.

– Det er fortsatt litt tid til de Europeiske markedene åpner, så ting kan roe seg litt, påpeker han.