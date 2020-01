Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs åpner svakt ned onsdag.

Etter to minutters handel står hovedindeksen i 936,99, ned 0,04 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 123 millioner kroner.

Rakettangrep og oljepris

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,11 prosent til 69,03 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,88 prosent til 63,06 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisene steg markant etter at den iranske revolusjonsgarden natt til onsdag sendte et titalls raketter mot basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. I løpet av natten har prisen imidlertid stabilisert seg.

Iransk TV kaller det hevn for at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, melder NTB.

Statlige medier i Iran melder at 80 «amerikanske terrorister» ble drept rakettangrepene, mens Trump derimot hevder at alt står bra til.

Direktør Victor Shum i IHS Markit sier ifølge TDN Direkt at det ikke er noen rapporter om forstyrrelser i oljetilbudet og at angrepene er rettet mot militære installasjoner i Irak.

– Så ingen umiddelbar påvirkning på oljetilbudet, men risikoene har selvsagt økt, og oljemarkedet er i «vent og se»-modus for å se om dette eskalerer videre og om det er noen utilsiktet skade som påvirker oljetilbudet, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Oljeminister Suhail Mazrouei i De forente arabiske emirater sier at oljemarkedet er«vel forsynt» med olje, og en beslutning om å utvinne ytterligere råolje vil være en beslutning tatt i Opec.

Equinor stiger 1,31 prosent til 185,40 kroner, mens Aker BP er opp 0,27 prosent til 296,50 kroner. DNO styrkes 0,90 prosent til 10,09 kroner.

Fyker opp

Targovax stiger 22,32 prosent til 10,96 kroner, og det er hittil omsatt aksjer i selskapet for cirka 7,5 millioner kroner.

Selskapet meldte i morges at det har inngått en opsjonsavtale med selskapet IOVaxis Therapeutics i Kina om retten til å videreutvikle og lisensiere Targovax sine TG01 og TG02-vaksiner i Kina, Hong Kong, Macau og Singapore.

Opsjonen koster IOVaxis 250.000 dollar. Ved utøvelse vil selskapet betale Targovax tre millioner dollar.

Ellers blant de mest omsatte aksjene styrkes Telenor 0,29 prosent til 157,30 kroner, mens Yara er opp 0,40 prosent til 352,80 kroner. Frontline styrkes 1,24 prosent til 114,60 kroner.

Høyt på vinnerlisten finner vi Siem Offshore, med en oppgang på 18,85 prosent til 1,45 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for skarve 290 kroner.

I rødt

Blant tungvekterne faller Mowi 0,35 prosent til 226,40 kroner, mens Norwegian svekkes 1,36 prosent til 39,10 kroner.

Seadrill er ned 3,46 prosent til 19,81 kroner.

Øverst på taperlisten troner Ultimovacs, med et børsfall på 5,87 prosent til 43,30 kroner, mens Havyard Group følger like bak. Aksjen stiger 5,40 prosent til 2,98 kroner.