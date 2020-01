Panikkanfall nummer 66 i aksjer avblåst

Another relief rally following another panic attack

Ed Yardeni, mars 2016

I september i fjor ble saudiarabiske oljeraffinerier angrepet av en drone. Store deler av landets produksjon ble slått ut. Det var forventninger om at effekten på markedet ville vare i uker eller måneder, men i praksis var det hele over etter et døgn.

Det er det typiske med geopolitiske trusler: De føles fæle, men er fort glemt. Men man vet aldri.

Irans respons på USAs likvidasjon av general Qasem Soleimani er akkurat det som skal til for at ikke konflikten trappes ytterligere opp, mener Henry Rome i Eurasia Group.

«Irans angrep ser ut til å være designet for maksimal innenlands effekt med minimal risiko for opptrapping; Trump vil trolig avslå å svare militært,» argumenterer Rome.

Iran skjøt 15 raketter mot to amerikanske baser, men ingen ble drept eller skadet. Hvis spenningene mellom USA og Iran avtar, er det åpenbart en stor boost for Trump før forsøket på gjenvalg, mener Rome:

«Han drepte mesterhjernen i antiamerikansk terrorisme og ble påført små skader til gjengjeld. Det er høyst sannsynlig den store utenrikspolitiske seieren han har håpet på.»

S&P 500-indeksen falt 0,7 prosent samme dag som Soleimani ble drept, fra all-time high dagen før. Siden er den omtrent uendret.

Selv et større fall ville ikke nødvendigvis gitt større børsfall enn det Ed Yardeni i Yardeni Research kaller for panikkanfall. Han har identifisert 65 slike siden begynnelsen av 2009. Mange har vært utløst av frykt for innstramming fra Federal Reserve, for resesjon i USA, for lavere vekst i Kina, eller for statsgjeld i eurosonen. Men noen har vært utløst av mer geopolitiske forhold, som Russlands invasjon og annektering av Krim, den kjernefysiske katastrofen i Japan, Brexit-avstemningen, eller handelskrigen mellom USA og Kina (se liste).

Mange av disse panikkanfallene har føltes alvorlige mens de pågikk, men de har stort sett vart i kort tid, og fallene har ikke vært så dype. Ingen fall har kommet opp i de 20 prosentene som skal til for å erklære bullmarkedet for å være over, skjønt det var ikke mye om å gjøre under nedturen høsten 2018.

Nå er risikoen heller på oppsiden, mener Yardeni, takket være innsprøytning av likviditet fra sentralbankene kombinert med nedtrapping av handelsspenninger mellom Kina og USA. Sentralbankene i USA og eurosonen øker sine balanser på ny, og Bank of Japan har gjort det hele tiden. Kinas sentralbank har igjen kuttet reservekravet til bankene, denne gangen til det laveste nivået siden 2007.

«Oppovertrenden i de fire viktigste sentralbankenes kombinerte aktiva vil sannsynligvis fortsette i 2020, og det vil fortsatt utgjøre en bullish faktor for globale aksjemarkeder,» skriver Yardeni.

Han advarer imidlertid om at multippeldrevne «meltups» i aksjemarkedet gjerne legger forholdene til rette for nedsmelting senere, i form av enten stygge korreksjoner eller bearmarked. Så lenge det ikke er noen kredittskvis, tror han likevel at også neste nedtur er en kjøpsmulighet. Fra bunnen i 2009 til tirsdag denne uken har S&P 500-indeksen steget fra 666 poeng til 3.237 poeng.