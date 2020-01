Nedgraderinger tynger aksje

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 939,61 poeng, opp 0,24 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 68,55 dollar, opp 0,05 prosent.

Oljeprisene steg markant etter at den iranske revolusjonsgarden natt til onsdag sendte et titalls raketter mot basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. I løpet av natten har prisen imidlertid stabilisert seg.

Iransk TV kaller det hevn for at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, melder NTB. Direktør Victor Shum i IHS Markit sier ifølge TDN Direkt at det ikke er noen rapporter om forstyrrelser i oljetilbudet og at angrepene er rettet mot militære installasjoner i Irak.

Equinor stiger 0,9 prosent til 184,70 kroner

DNO

RBC nedgraderer sin anbefaling på DNO fra «sector perform» til «underperform», melder TDN Direkt. Samtidig nedjusteres kursmålet fra 17,50 til 11 kroner.

Aksjen legger på seg 0,2 prosent og omsettes nå for 10,02 kroner.

Targovax

Onsdag morgen meldte Targovax at det er inngått en opsjonsavtale med selskapet IOVaxis Therapeutics i Kina om retten til å videreutvikle og lisensiere Targovax sine TG01 og TG02-vaksiner i Kina, Hongkong, Macau og Singapore.

Opsjonen koster IOVaxis 250.000 dollar. Ved utøvelse vil selskapet betale Targovax tre millioner dollar

Aksjen klatrer 13,6 prosent til 10,18 kroner. Onsdag morgen var aksjen oppe i 11,30 kroner.

TGS-Nopec

Pareto Securities nedgraderer anbefalingen på TGS-Nopec fra «kjøp» til «hold», ifølge TDN Direkt. Kursmålet settes til 285 kroner, ned fra 300,40 kroner.

Paretos analytiker tror omsetningen i fjerde kvartal vil komme inn på 238 millioner dollar, mot konsensus som venter en omsetning på 258 millioner dollar. Det største avviket er late sales-omsetningen.

Tirsdag nedgraderte Arctic Securities anbefalingen på TGS-Nopec fra «kjøp» til «hold», samtidig som kursmålet ble kuttet fra 315 til 300 kroner.

Onsdag omsettes aksjen for 265,20 kroner, ned 1,9 prosent.