EU setter hardt mot hardt

Globale markeder roet seg da Boris Johnson vant rent flertall i nyvalget i desember, slik at han kunne gjennomføre Brexit uten indre uro.

Men den som trodde at uroen og faren for forsinkelser var over, tok feil. I løpet av 2020 må Storbritannia og EU forhandle frem vilkårene for handel for de kommende årene. Statsminister Boris Johnson har økt spenningsnivået med sitt lovforslag som vil spikre utgangen av 2020 som siste frist for en slik avtale.

Nå svarer EU-president Ursula von der Leyen at det er «umulig» å komme i mål med en full avtale i år.

Jo kortere tid, jo færre områder vil kunne reguleres i en avtale. Ifølge Bloomberg mener von der Leyen at det er for mye som skal reguleres til at det realistisk å være ferdig med alt i år.

EU-presidenten gjentar dessuten at britene bare kan glemme alt håp om relativt fri flyt av kapital, varer og tjenester, uten at det også er fri flyt av arbeidskraft.

Samtidig gjentar von der Leyen at EU starter forhandlingene med håp om en avtale som sikrer full tollfrihet, ingen kvoter og ingen mulighet for dumping.

Ursula von der Leyen hadde sitt første møte med Boris Johnson onsdag ettermiddag.