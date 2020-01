Solid kursoppgang etter Asia-avtale

I løpet av onsdagen la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,12 prosent før den sluttet på 938,49 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over fire milliarder kroner.

Store selskaper som Telenor og Mowi falt henholdsvis 0,9 prosent og 0,2 prosent mens DNB klatret 1,3 prosent. Det er også verdt å merke seg at Prosafe hoppet 34 prosent uten at det har kommet noen nyheter fra selskapet.

Olje

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,90 dollar, ned 0,9 prosent.

Oljeprisen steg markant etter at den iranske revolusjonsgarden natt til onsdag sendte et titalls raketter mot basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. I løpet av onsdagen roet krigsfrykten seg, noe som også ga seg utslag i oljeprisen .

Iransk TV kalte det hevn for at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, melder NTB. Direktør Victor Shum i IHS Markit sier ifølge TDN Direkt at det ikke er noen rapporter om forstyrrelser i oljetilbudet og at angrepene var rettet mot militære installasjoner i Irak.

Equinor

China Oilfield Services Limiteds (COSL) datterselskap COSL Offshore Management AS (COM) har inngått en forlik med Equinor, hvor Troll-lisensen vil betale 188 millioner dollar til COM knyttet til saken om terminering av riggavtalen for CoslInnovator og COSLPromoter, skriver TDN Direkt.

Equinor la på seg 0,3 prosent og sluttet på 183,60 kroner.

DNO

RBC har nedgradert sin anbefaling på DNO fra «sector perform» til «underperform», melder TDN Direkt. Samtidig nedjusteres kursmålet fra 17,50 til 11 kroner.

Videre har det blitt kjent at Kepler Cheuvreux har nedgradert anbefalingen på aksjen fra «kjøp» til «hold». Samtidig kuttes kursmålet betydelig, fra 21 kroner til 11 kroner, ifølge Bloomberg.

Aksjen endte dagen på 10,06 kroner etter en oppgang på 0,6 prosent.

Targovax

Onsdag morgen meldte Targovax at det er inngått en opsjonsavtale med selskapet IOVaxis Therapeutics i Kina om retten til å videreutvikle og lisensiere Targovax sine TG01 og TG02-vaksiner i Kina, Hongkong, Macau og Singapore.

Opsjonen koster IOVaxis 250.000 dollar. Ved utøvelse vil selskapet betale Targovax tre millioner dollar.

Targovax klatret 11,6 prosent til 10 kroner. Onsdag morgen var aksjen oppe i 11,30 kroner.

TGS-Nopec

Pareto Securities har nedgradert anbefalingen på TGS-Nopec fra «kjøp» til «hold», ifølge TDN Direkt. Kursmålet settes til 285 kroner, ned fra 300 kroner.

Tirsdag nedgraderte Arctic Securities anbefalingen på TGS-Nopec fra «kjøp» til «hold», samtidig som kursmålet ble kuttet fra 315 til 300 kroner.

Onsdag endte aksjen på 265,10 kroner, ned 1,9 prosent.