Jubel på Wall Street - Nasdaq til ny toppnotering

Irans rakettangrep i natt mot amerikanske styrker sendte sjokkbølger gjennom markedene, men uttalelser fra president Donald Trump har senere roet stemningen.

Iran trapper ned

Trump skal ifølge CNBC ha sagt at Iran ser ut til å trappe ned etter at nasjonen i natt angrep Ain-al-Asad luftbasen i Irak. Samtidig la presidentene til at USA vil påføre Iran nye sanksjoner som straff for nattens hendelser.

-Nå som presidenten har dempet noe av angsten ser det ut til vi har fått et lettelses-rally i aksjemarkedet. Det sa Art Cashin hos UBS til CNBC.

Gull faller

Donald Trumps uttalelser har medført at investorer har beveget investeringsvilligheten mot mer risikofylte aktiva, som aksjer. Gullprisen faller 0,9 prosent til 1.560,20 per unse etter å ha nådd sitt høyeste nivå på nesten syv år i løpet av natten.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,57 prosent til 28.745,26. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 21 av selskapene i grønt onsdag. Tech-gigantene Apple og Microsoft er begge å finne blant dagens vinnere, opp 1,61 og 1,59 prosent. Videre steg bank-aksjene Goldman Sachs og JP Morgan henholdsvis 0,95 og 0,79 prosent.

Flyprodusenten Boeing falt 1,78 prosent. Nedgangen kom i kjølevannet av at nok et 737-fly var involvert i en ulykke i natt. Flyet tok fyr kort tid etter takeoff fra Irans hovedstad Teheran, og alle de 176 passasjerene om bord mistet livet. Ulykken skal skyldes en motorfeil.

S&P 500 endte opp 0,49 prosent til 3.253,06.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte opp 0,67 prosent til 9.129,24.

Tesla forsetter den gode trenden og endte opp 4,92 prosent. Google-eier Alphabet steg 0,79 prosent i onsdagens handel.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 2,18 prosent til 13,49.

Oljeprisen har falt kraftig etter ryktene om at Iran ser ut til å trappe ned. Samtidig viste tall for råoljelagrene i USA en økning på 1,2 millioner fat forrige uke. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 65,89 og 60,08 dollar. Ned henholdsvis 3,49 og 3,92 prosent.

Tremånedersrenten falt 0,5 basispunkter til 1,536 prosent.

Renten på 2-åringen steg 3,2 basispunkter til 1,577 prosent.

10-åringen steg 3,6 basispunkter til 1,859 prosent.

30-åringen steg 3,7 basispunkter til 2,344 prosent.