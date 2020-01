Børsene i Asia styrkes

I Japan stiger Nikkei 2,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,73 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,69 prosent, og CSI 300 er opp 1,05 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,23 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,83 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,31 prosent.

Spenningen letter

Uttalelser fra USA og Iran har nå dempet krigsfrykten, etter det iranske rakettangrepet mot amerikanske styrker i Irak natt til onsdag.

– Ingen amerikanere ble skadet under nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned. Det uttalte president Donald Trump onsdag, og understreket at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Videre skrev Irans utenriksminister, Jawad Zarif på Twitter at angrepet ble utført i selvforsvar, og at Iran ikke ønsker videre eskalering eller krig, men at Iran vil forsvare seg selv etter beste evne dersom USA prøver på noe, meldte Reuters.

– Hoveddriveren var president Trumps forsinkede respons på missilangrepet, hvor han gikk mer forsiktig frem enn hans normale oppførsel og tidligere tweets har antydet, sier Tapas Strickland i National Australia Bank til CNBC.

Jubel på Wall Street

Aksjemarkedet i USA steg bredt onsdag. Dow Jones endte opp 0,57 prosent til 28.745,26.

Apple og Microsoft var begge å finne blant dagens vinnere, opp 1,61 og 1,59 prosent. Videre steg bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan henholdsvis 0,95 og 0,79 prosent.

S&P 500 klatret 0,49 prosent til 3.253,06. Nasdaq Composite ble styrket 0,67 prosent til 9.129,24.