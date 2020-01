Nye rekorder på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. S&P 500 og Nasdaq nådde all-time high.

«Iran-situasjonen har roet seg ned det siste døgnet, i alle fall om man skal sette sin lit til finansmarkedenes bevegelser. Flere aktører tror Irans sjanser for igangsettelse av en storstilt gjengjeldelse overfor USA er svært begrenset», skrev Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet.

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarked-departementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 214.000 per 4. januar, ned fra reviderte 223.000 uken før. Konsensus lå ifølge Marketwatch på 219.000 jobless claims.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var 1.803.000 per 28. desember, opp fra ikke-reviderte 1.728.000.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,74 prosent til 28.956,9 og er med det opp 1,5 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Apple var dagens vinner med en oppgang på 2,12 prosent.

Walgreens Boots Alliance var dagens taper med et fall på 2,06 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet la frem tall i går kveld. Resultatet per aksje endte på 1,37 dollar, mot Zacks sine forventninger på 1,4 dollar per aksje.

Selskapet fikk inntekter på 34,34 milliarder dollar, opp 1,6 prosent fra året før. Her var det ventet inntekter på 34,63 milliarder dollar.

Kjente selskaper som Microsoft og Boeing steg henholdsvis 1,25 og 1,46 prosent.

Cowen nedgraderte Boeing-aksjen til hold fra tidligere kjøp. Samtidig ble kursmålet justert til 371 dollar per aksje. Tidligere hadde investeringsbanken et kursmål på 419 dollar per aksje.

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet onsdag morgen i Iran. 176 personer omkom.

– Flyet fløy over et urolig område og noe fælt skjedde, sa Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag.

Iran på sin side utelukker at et missil på avveie kan være årsaken til at flyet styrtet.

Oppgraderinger sendte aksjer i hver sine retninger

S&P 500 endte opp 0,67 prosent til 3.274,7. Det vil si at indeksen er opp 1,36 prosent hittil i år. Dette er den høyeste noteringen S&P 500-indeksen har hatt, og er med det ny all-time high.

Dagens vinner ble L Brands som hoppet hoppet 4,52 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Advanced Micro Devices. Aksjen steg 2,38 prosent etter at Mizuho oppgraderte aksjen til kjøp fra tidligere nøytral. Samtidig ble kursmålet oppjustert til 55 dollar per aksje, fra tidligere 38 dollar per aksje. Analytiker peker på at servermarkedet i 2020 kan bli sterkere enn konsensus.

På motsatt side var varehuskjeden Kohl's øverst på taperlisten etter et stup på 6,54 prosent. Nedgangen kom etter at Bank of America nedgraderte aksjen fra kjøp til nøytral, samtidig som kursmålet ble nedjustert til 55 dollar per aksje, fra tidligere 50 dollar.

Kamp om markedsandeler

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,81 prosent til 9.203,43. Indeksen har dermed steget 2,57 prosent siden nyttår. I likhet med S&P 500 er dette er den høyeste noteringen og ny all-time high.

Facebook steg 1,43 prosent, mens Apple stengte opp 2,12 prosent og Amazon klatret 0,48 prosent.

Netflix falt 1,06 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 1,1 prosent.

Oppgangen i Facebook kom i kjølvannet av Facebook som har tatt markedsandeler fra Amazon. Facebook gaming økte markedsandelene i sektoren for streaming av videospill med 5,4 prosent, mens Amazons Twitch falt tilbake 6,1 prosent.

Dagens vinner ble Applied Genetic Technologies, med en oppgang på 122,84 prosent.

Høyest på taperlisten var Regulus Therapeutics, som stupte 19,87 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 6,5 prosent til 12,58.

Gullprisen var ned 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.551,2 dollar.

Oljeprisen var for dagen omtrent uforandret etter gårsdagens oljelagertall og konflikten mellom Iran og USA.

Tremånedersrenten falt ett basispunkt til 1,531 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 1,577 prosent.

10-åringen falt to basispunkter til 1,856 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 3,7 basispunkter til 2,327 prosent.