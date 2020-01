Aksjene som stiger på en rød Oslo Børs

Oslo Børs åpnet som ventet opp fredag, i kjølvannet av oppgang i USA torsdag og i Asia tidligere i dag.

Rundt lunsjtider står hovedindeksen i 937,56, ned 0,08 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,2 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker svakt oppover. Britiske FTSE 100 stiger 0,012 prosent, tyske DAX 0,32 prosent og franske CAC 40 0,11 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisene står i positivt terreng fredag ettermiddag. Brent-oljen stiger 0,09 prosent til 65,43 dollar i dagens handel, mens WTI-oljen er uendret til 59,56 dollar fatet.

På Oslo Børs stiger Equinor 0,7 prosent til 182,60 kroner, Aker BP 0,9 prosent til 293,60 kroner og DNO 1,7 prosent til 10,46 kroner.

Månedens viktigste

Investorene venter fredag på arbeidsmarkedsrapporten fra USA, av mange karakterisert som «månedens viktigste» tall.

Ellers offentliggjøres månedens viktigste nøkkeltall på ettermiddagen i dag; nemlig sysselsettingsrapporten fra USA – nonfarm payrolls.

Sysselsettingen overrasket stort på oppsiden i november, med 266.000 nye arbeidsplasser.

«Desember-tallene blir nok ikke like gode, men dersom det ble skapt 160.000 nye jobber som konsensus venter, vil det være mer enn godt nok for å holde ledighetsraten uendret», heter det fra Dane Cekov i Nordea Markets morgenrapport.

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 163.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i desember, noe som i så fall vil være ned fra 266.000 i november.

Ledigheten ventes uendret på 3,5 prosent, mens timelønnsveksten ventes til 0,3 prosent. Det vil i så fall være opp fra 0,2 prosent i november.

Tidligere i uken overrasket ledighetstallene fra ADP på den positive siden, og selv om ADP-estimatet ikke alltid treffer de offisielle tallene, gir det ifølge økonomen grunn til å tro at dagens payrolls-tall blir på den sterke siden.

Jekker opp

Ni av ti analytikere som følger Stolt-Nielsen opererer ifølge Bloomberg med en kjøpsanbefaling. Sistemann nøyer seg med en hold-anbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål varierer fra 120 til 190 kroner, med 152,7 kroner som et gjennomsnitt.

Nordea-analytiker Axel Styrman er ute med en oppdatering på aksjen, hvor han går fra en holdanbefaling til en kjøpsanbefaling.

Styrman setter kursmålet til 160 kroner.

I løpet av de siste 15 månedene skal Nordea ha gitt aksjen én kjøpsanbefaling og én hold-anbefaling.

Aksjen stiger 5,6 prosent til 132,20 kroner.

PGS ser rødt

PGS guidet før børsåpning en segmentomsetning på 288 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, mot TDN Direkt-konsensus fra 17 analytikere på 295 millioner dollar.

Arctic Securities skriver ifølge nyhetsbyrået at et sterkt fjerde kvartal var ventet, og at aksjen burde bevege seg opp med en solid ordrebok og fortsatt godt driv i dagratene inn mot 2020.

Aksjen er derimot ned 3,3 prosent til 17,79 kroner.

I tank er Frontline tilbake på vinnersporet med 0,7 prosent oppgang til 115,80 kroner, mens Hunter Group legger på seg 2,3 prosent til 5,85 kroner.

Norwegian

Subsea 7 stiger 2,4 prosent til 108,15 kroner på milliardkontrakt offshore Senegal.

Gårsdagens oppgang på over åtte prosent øker sannsynligheten for at reparasjonsemisjonen i Norwegian – på kurs 40 kroner – trolig blir lansert og godkjent allerede fredag.

Aksjen faller 2,2 prosent til 42,06 kroner.

Riggrakett

Vinnerlisten toppes av Prosafe, som spretter opp nye 23,2 prosent til 5,05 kroner. Aksjen er dermed opp nesten 130 prosent bare denne uken.

– Jeg har ingen annen forklaring på oppgangen enn at aksjen fikk veldig hard juling i høst, den har blitt fremhevet som nyttårsrakett og stiger med oljeprisen, sa en analytiker til Finansavisen tidligere i uken.

Andre vinnere er Interoil Exploration and Production på pluss 8,4 prosent til 3,24 kroner og Crayon Group Holding på pluss 6,3 prosent til 61,20 kroner.

Fjordkraft stiger 4,1 prosent til 60,40 kroner etter å ha nådd over 100.000 mobilabonnenter i fjerde kvartal.

RomReal til bunns

Øverst på taperlisten finner vi RomReal, som trekker ned 6,8 prosent til 2,20 kroner.

Blant andre tapere finner vi Klaveness Combination Carriers på minus 4,6 prosent til 45,60 kroner og Gyldendal på minus 4,0 prosent til 432 kroner.