Det var moro så lenge det varte

Måned for måned har det stort sett tikket inn 150.000-250.000 nye sysselsatte i USA. Siden høsten 2010 har ikke en eneste måned vist negativ sysselsettingsutvikling (selv om det har vært nære på et par ganger).

Desember avsluttet tiåret litt skuffende, med bare 145.000 nye jobber, ned fra 256.000 måneden før. Dessuten sank lønnsveksten brått fra 3,6 til 3,0 prosent.

Det siste tiåret har amerikansk arbeidsledighet sunket fra 9,9 til 3,5 prosent. Selv et «halvgodt» 2019 ga 2,11 millioner nye sysselsatte, den svakeste tilveksten siden 2011. Likevel konkluderer finansredaktør Terje Erikstad i DN med at «jobbmarkedet er en fiasko».

Årsaken er at sysselsettingsandelen synker.

Det er mange årsaker til at færre og færre er tilgjengelige for arbeidsmarkedet. «Discouraged workers» er en populær forklaring. I perioder hvor tradisjonelle, for ikke å si gammeldagse, næringer har tapt oppdrag, har ikke nye bedrifter etterspurt godt voksne menn med kompetanse fra gammel teknologi. Mange har gitt opp jakten på ny jobb.

Tilsvarende har det skjedd store, geografiske forskyvninger i USA. I Rust-beltet står nedlagte fabrikker tett i tett, omgitt av boligområder i fritt fall. Etter en generasjon eller mer hvor den tidligere industribyen/gruvebyen/landbruksbygda (stryk det som ikke passer) sank stadig dypere i problemer, er det ikke rart om de som ble igjen falt for Donald Trumps retorikk før forrige presidentvalg.

Samtidig har amerikansk økonomi satt rekord med over ti år i sammenhengende opptur. Det har skapt nye jobber. Stikkordet er «nye», altså jobber i nye bransjer eller i andre regioner enn de som sliter. Derfor mangler en rekke bedrifter kvalifisert arbeidskraft, samtidig som det andre steder er potensiell arbeidskraft i mengder. Dette er et klassisk «mismatch»-problem.

Mange av jobbene som er skapt er ikke voldsomt attraktive, hverken når det gjelder lønn eller andre arbeidsforhold. Den tidligere middelklassen har havnet i saksen, mens det har vært nok jobber for helt ukvalifiserte, som har akseptert «møkkajobber» til ekstremt lav lønn. Dette gjør det mulig å ha laveste ledighet på 50 år, og samtidig lav og synkende (?) lønnsvekst.

Trump kan ikke ta mye av æren for den høye sysselsettingsveksten, som har dabbet av under hans styre. Men skal man kritisere Trump for arbeidsmarkedet, er det likevel heller for manglende evne til å leve opp til valgkampløftene om å heve USAs «hinterland» opp til gamle høyder.

Trump kan likevel ta æren for litt av sysselsettingsveksten. Hans massive skattelettelser bidro utvilsomt til sterkere vekst. Samtidig skjøv Trump bare problemet foran seg, ved å øke det allerede uholdbare budsjettunderskuddet og ved å lesse enda mer statsgjeld på hans etterfølger. Sannsynligvis vil handelskrigen ramme også USA betydelig, men til nå har den faktisk bidratt til å styrke den amerikanske handelsbalansen noe.

USA står foran en tøff periode. Enkelte prognoser tyder på en vekst ned mot 1 prosent før sommeren. Da vil jobbveksten måtte avta betydelig.

Når Trump samtidig later som USA kan fryse tiden ved å lefle med industrier, regioner og velgere som tiden har løpt fra, hjelper ikke det på nødvendige omstillinger. Om det slår ut tidlig nok til å påvirke høstens presidentvalg gjenstår å se. Det skal nok ekstremt mye til for at Trump slutter å skryte av USAs sterke økonomi, og trolig har han bidratt vel så mye til den forestående nedturen som til de foregående årenes opptur. Det betyr likevel ikke at det amerikanske jobbmarkedet til nå har vært en fiasko.