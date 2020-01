Oslo Børs steg fredag – Subsea 7 opp etter kjempekontrakt

Oslo Børs åpnet i pluss fredag, etter børsoppganger i USA og Asia, men utover formiddagen dabbet det av og hovedindeksen gikk inn i negativt terreng. En halvannen time før børsslutt snudde det imidlertid på nytt, og hovedindeksen endte på 939,38 poeng, opp 0,12 prosent.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis ble på cirka 3,5 milliarder kroner.

Oljeprisen falt videre fredag. Ved børsslutt kostet Brent-oljen 65,17 dollar fatet, ned 0,3 prosent, mens WTI-oljen var ned 0,6 prosent til 59,19 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag ble nordsjøoljen handlet til 65,59 dollar fatet, etter betydelig nedgang fra onsdag som følge av avtagende krigsfrykt og overraskende lagerbygging i USA.

Equinor steg likevel 0,4 prosent til 182,25 kroner, Aker BP var opp 0,8 prosent til 293,40 kroner, mens DNO steg 0,8 prosent til 10,37 kroner.

Aksjer i medvind

Subsea 7 utmerket seg også med kursoppgang. Undervannsentreprenøren steg 3,0 prosent til 108,80 kroner etter å ha meldt om en Woodside-kontrakt utenfor Senegal til en verdi på opp mot 7 milliarder kroner.

Boligriggselskapet Prosafe er i vinden om dagen. Fredag steg aksjen hele 33,2 prosent til 5,46 kroner, og den er dermed opp 159 prosent hittil i 2020. Tidligere denne uken har en analytiker overfor Finansavisen vist til at aksjen fikk hard juling i høst, at den er fremhevet som nyttårsrakett og at den stiger med oljeprisen.

Stolt-Nielsen endte opp 4,5 prosent til 130,80 kroner etter at Nordea Markets har oppgradert fra hold til kjøp med kursmål 160 kroner.

Fjordkraft steg 1,7 prosent til 59,00 kroner etter å ha meldt om kundevekst i fjerde kvartal 2019.

PGS-sluttspurt

Seismikkselskapet PGS, som fredag meldte om sine beste kvartalsvise inntekter på fem år, steg 1,1 prosent til 18,59 kroner.

Ifølge TDN Direkt var det blant analytikere ventet en segmentomsetning for seismikkselskapet på 295 millioner dollar, mens PGS meldte om 288 millioner dollar.

Aksjen var også i minus bare kort tid før Oslo Børs' stengetid.

Mest omsatte

Norwegian ble handlet ned 1,9 prosent til 42,22 kroner, etter en kursoppgang på over 8 prosent torsdag. Danske Bank gjentok da sin kjøpsanbefaling for flyselskapet, mens toppsjef i Norwegian-frier IAG, Willie Walsh, gikk av.

Forøvrig i omsetningstoppen fredag falt Yara 0,7 prosent, Frontline og DNB falt 0,6 prosent, mens Telenor og Mowi noterte seg for minimale kursfall. Hydro-aksjen steg 1,9 prosent.

Panteselskapet Tomra var åttende mest omsatte aksje, men falt 2,2 prosent til 262,00 kroner. Storebrand ble nummer ti på omsetningstoppen, bak Norwegian på niende, med sin kursoppgang på 0,4 prosent til 71,16 kroner.