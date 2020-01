Wall Street endte i minus etter å ha satt ny rekord

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg fredag. Intradag brøt Dow Jones også den magiske grensen på 29.000.

Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement, kjent som «nonfarm payrolls», viste en svakere utvikling enn ventet i desember.

Rapporten, som gjerne omtales som «månedens viktigste» blant nøkkeltall, viste en sysselsettingsvekst utenfor landbruket på 145.000 personer. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en økning på rundt 165.000.

Sysselsettingsveksten ble løftet av detaljhandel og helsevesen, mens det var nedgang i gruvesektoren.

Bredt fall

Dow Jones falt 0,46 prosent til 28.823,77 og er med det opp en prosent i år.

Kort tid etter åpning steg Dow Jones-indeksen for første gang over 29.000, men falt tilbake utover kvelden.

Åtte av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg fredag.

Pfizer var dagens vinner med en oppgang på 1,52 prosent.

Boeing var dagens taper med et fall på 1,86 prosent. Nedgangen kom etter at Iran nektet for å ha skutt ned Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines som styrtet onsdag morgen i Iran. Flystyrten førte til at 176 personer omkom.

– Flyet fløy over et urolig område og noe fælt skjedde, sa Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag.

Kjente selskaper som Nike og Intel steg henholdsvis 1,25 og 1,46 prosent.

S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 3.265,35. Det vil si at indeksen er opp 1,36 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble boligbyggeren Lennar som hoppet hoppet 3,54 prosent.

På motsatt side var motorsykkelprodusenten Harley Davidson øverst på taperlisten etter et stup på 3,92 prosent.

Apple satt ny all-time high

Teknologitunge Nasdaq Composite falt tilbake 0,27 prosent til 9.178,86. Indeksen har dermed steget 2,3 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,11 prosent, mens Apple stengte opp 0,23 prosent og Amazon falt 0,94 prosent.

Netflix stupte 1,97 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,7 prosent.

Apple og Facebook var to av teknologigigantene som satte ny all-time high intradag fredag. Svak innspurt gjorde at Facebook likevel ikke endte i ny all-time high. Microsoft var også i all-time high intradag.

Apple endte i pluss og stengte dermed på ny all-time high

Dagens vinner ble CounterPath, med en oppgang på 296 prosent.

Høyest på taperlisten var Portola Pharmaceuticals, som stupte 40,34 prosent.

American Airlines falt også på ukens siste handelsdag. Flygiganten kuttet guidingen for inntektene for fjerde kvartal 2019. Selskapet forventet tidligere at inntektene per ledige «seat mile» skulle vokse med mellom null og to prosent i fjerde kvartal. Nå forventes det at inntektene skal vokse med mellom null og én prosent i fjerde kvartal.

Selskapet kuttet også i guidingen for kostnader utenom blant annet drivstoff. Det var tidligere forventet at kostnader per ledige «seat mile» skulle vokse med mellom to og fire prosent. Nå forventes det at kostnadene økes med mellom én og tre prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,2 prosent til 12,57.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.560,9 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 0,1 prosent etter at konflikten mellom Iran og USA kjøles ned.

Tremånedersrenten steg 0,7 basispunkter til 1,543 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 1,572 prosent.

10-åringen falt 3,9 basispunkter til 1,821 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på fem basispunkter til 2,279 prosent.