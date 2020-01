I Japan faller Nikkei 0,55 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,69 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,74 prosent, og CSI 300 faller 0,88 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,87 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,56 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot klatrer 0,47 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,42 prosent.

Handelsavtale

Investorene har ventet på detaljer om fase 1-avtale mellom Kina og USA, som er planlagt signert i dag. Tirsdag kveld ble det imidlertid kjent at den første delen av handelsavtalen ikke inneholder noen punkt for kutt av tollsatsene som ble innført på kinesiske varer.

I en felles uttalelse tirsdag kveld opplyser det amerikanske finansdepartementet og handelsdepartementet ifølge NTB at det ikke er enighet om å redusere tollsatsene i fremtiden.

– Rykter om det motsatte er kategorisk feil, heter det i uttalelsene, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Bloomberg vil et kutt i tollsatsene vurderes på nytt når det skal forhandles om en fase 2-avtale, noe som ikke er ventet før etter det amerikanske valget i november.

– Det er alltid «buy the rumor, sell the news». Noe av grunnen til at vi hadde dette enorme, utrolige børsrallyet i fjor, og spesielt mot slutten av året, og hvorfor vi fikk en god start i år, var at det kom mange gode nyheter – om inntjening, og også om handelen med Kina, sier investeringsstrateg i QMA, Ed Keon, til CNBC.

Politisk analytiker i Washington Fundstrat, Tom Block, sier til CNBC at det er uvanlig at så få detaljer har blitt kjent om en avtale som er i ferd med å signeres.

– Alt jeg har lest, og alle jeg har snakket med, har sagt at dette i utgangspunktet var en våpenhvileavtale med noen ekstra punkter, og vi vet nå at ett av disse punktene var at USA fjernet Kina fra listen over valutamanipulatorer, sier han til nettstedet.