Oslo Børs stiger onsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 939,18, opp 0,06 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 479 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,23 prosent til 64,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,24 prosent til 58,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Reuters forklarer ifølge TDN Direkt nedgangen i oljeprisen med at det er bekymring for at fase 1-avtalen mellom USA og Kina ikke vil øke oljeetterspørselen, ettersom USA har til hensikt å fastholde tollsatsene på kinesiske varer inntil videre.

Det var tirsdag kveld det ble kjent at den første delen av handelsavtalen ikke inneholder noen punkt for kutt av tollsatsene som ble innført på kinesiske varer.

I en felles uttalelse tirsdag kveld opplyser det amerikanske finansdepartementet og handelsdepartementet ifølge NTB at det ikke er enighet om å redusere tollsatsene i fremtiden.

– Rykter om det motsatte er kategorisk feil, heter det i uttalelsene, ifølge nyhetsbyrået.

«Finansmarkedene er skuffet over at Trump-administrasjonen signaliserte at tollsatsene vil fastholdes til etter USAs presidentvalg i 2020, avhengig av om Kina gjennomfører sine forpliktelser knyttet til fase 1-avtalen», skriver analytiker Edward Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 0,58 prosent til 179,65 kroner, mens Aker BP svekkes 0,17 prosent til 290,00 kroner. DNO faller 0,90 prosent til 10,43 kroner.

Kvitter seg med aksjer

John Fredriksen-dominerte Avance Gas faller onsdag morgen 6,33 prosent til 51,80 kroner og er dagens hittil mest omsatte aksjer.

Rett etter at Oslo Børs stengte tirsdag ble det kjent at Sungas Holding ville selge 2.478.799 Avance-aksjer for en kurs på 53,50. Onsdag morgen er salget gjennomført.

Før salget var Sungas Holding nest største aksjonær i Avance Gas.

Ellers er REC den av tungvekterne som faller mest, og aksjen er nå ned 8,33 prosent til 3,04 kroner. Frontline svekkes 2,41 prosent til 109,30 kroner, mens Hunter Group går tilbake 2,20 prosent til 5,79 kroner.

Dagens hittil største taper er Merkur Market-noterte Zenith Energy, som faller 8,42 prosent til 0,25 kroner.

Aker Solutions meldte i morges at de har fått på plass to nye avtaler. Aksjen faller imidlertid 0,04 prosent til 22,25 kroner.

Vinnerne

BW Offshore meldte onsdag morgen at de nå planlegger en børsnotering av BW Energy innen utgangen av første kvartal 2020.

Ifølge meldingen «planlegges en IPO og notering etter sterk vekst og verdiskapning i 2019», og det meldes at selskapet vil hente inn cirka 175 millioner dollar.

BW Offshore stiger 1,61 prosent til 66,35 kroner.

En av aksjene som stiger solid onsdag morgen er Kid , som i morges kunne melde at de i fjerde kvartal ga omsetningen et realt løft. Aksjen er opp 5,88 prosent til 54,00 kroner.

Dagens hittil største vinner er Merkur Market-noterte Lifecare, som fyker opp hele 28,12 prosent til 4,10 kroner. Det er omsatt aksjer i selskapet for drøyt 700.000 kroner.

Selskapet meldte i morges at de har inngått et joint venture (JV) med IMS Capital Partneres. De vil etablere Digital Diagnostics AG, et selskap som eies av IMS Capital Partners, Lifecare og de anasatte.