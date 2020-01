Gjelsten kan glede seg over rally på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 940,85 poeng, opp 0,2 prosent. Store selskaper som Mowi og Telenor legger på seg henholdsvis 1,6 prosent og 0,2 prosent mens DNB faller 0,1 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 64,32 dollar, ned 0,2 prosent.

Reuters forklarer ifølge TDN Direkt nedgangen i oljeprisen med at det er bekymring for at fase 1-avtalen mellom USA og Kina ikke vil øke oljeetterspørselen, ettersom USA har til hensikt å fastholde tollsatsene på kinesiske varer inntil videre.

Equinor faller 0,3 prosent til 180,15 kroner.

Avance Gas

John Fredriksen-dominerte Avance Gas faller seks prosent til 52 kroner og er dagens mest omsatte aksje.

Rett etter at Oslo Børs stengte tirsdag ble det kjent at Sungas Holding ønsket å selge 2.478.799 Avance-aksjer for 53,50 kroner stykket. Onsdag morgen ble salget gjennomført.

Før salget var Sungas Holding nest største aksjonær i Avance Gas. Sungas Holding er gjennom direktør Francois Sunier representert i styret til Avance Gas.

BW Offshore

BW Offshore meldte onsdag morgen at selskapet planlegger en børsnotering av BW Energy innen utgangen av første kvartal 2020.

Ifølge meldingen «planlegges en IPO og notering etter sterk vekst og verdiskapning i 2019», og det meldes at selskapet vil hente inn ca. 175 millioner dollar. Nettoprovenyet skal styrke selskapets finansielle stilling og finansiere utviklingen av Maromba-feltet, i tillegg til å legge til rette for fremtidige vekstmuligheter.

BW Offshore faller 1,2 prosent til 64,50 kroner.

Kid

Kid hadde i fjerde kvartal 2019 en omsetning på 602 millioner kroner, sammenlignet med 542,2 millioner kroner i samme periode året før. «Like-for-like»-salget steg 8,8 prosent, mens nettsalget vokste 21,1 prosent.

I løpet av fjerde kvartal stengte Kid to butikker, men åpnet også to nye. Én butikk ble i perioden pusset opp. Ved slutten av fjerde kvartal hadde Kid totalt 144 butikker

Hovedaksjonær Bjørn Rune Gjelsten og resten av aksjonærene i Kid kan glede seg over at aksjen klatrer 7,8 prosent til 55 kroner. Onsdag formiddag var aksjen oppe i rekordhøye 56 kroner. Intradag var aksjen også oppe i 56 kroner på årets første børsdag.

Det er verdt å merke seg at Ultimovacs, hvor Bjørn Rune Gjelsten også er største aksjonær, stiger 17,3 prosent til rekordhøye 58,4 kroner.