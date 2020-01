Oppgang på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag.

«Økt spenning knyttet til USA og Kinas kommende avtaleinngåelse («fase-1» avtalen) ga børsfall i Asia i natt. Det store spørsmålet alle stiller seg er om det blir en umiddelbar reduksjon i tollsatsene mellom USA og Kina etter signering. Skulle tollsatsene opprettholdes på dagens nivåer vil dette hemme global vekst også i 2020», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

Tidligere i dag ble det kjent at Empire Manufacturing-indeksen endte på 4,8 i januar. Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 3,6.

Produsentprisene i USA økte med 0,1 prosent i desember 2019, sammenlignet med måneden før. Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Kvartalstall i fokus

Dow Jones steg 0,31 prosent til 29.030,22 og er med det opp 1,7 prosent i år. For første gang stengte Dow Jones-indeksen over 29.000.

17 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

UnitedHealth Group var dagens vinner med en oppgang på 2,88 prosent.

Oppgangen kom etter at selskapet fikk inntekter på 242 milliarder dollar i 2019. I fjerde kvartal 2019 fikk selskapet inntekter på 60,9 milliarder dollar, noe som var i likhet med Zacks forventninger.

Justert resultat per aksje kom inn på 15,11 dollar i 2019, opp 18 prosent fra året før. I fjerde kvartal 2019 økte det justerte resultatet per aksje med 19 prosent til 3,9 dollar per aksje.

I desember skrev selskapet at de forventet et justert resultat per aksje på under 15 dollar.

Finansgiganten JP Morgan Chase & Co. toppet taperlisten med et fall på 1,44 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's steg henholdsvis 0,65 og 1,11 prosent.

Svakere vekst

S&P 500 endte opp 0,19 prosent til 3.289,29. Det vil si at indeksen er opp 1,81 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble multinasjonale skjønnhetsselskapet Coty som hoppet hoppet 6,21 prosent.

På motsatt side var lavpriskjeden Target øverst på taperlisten etter et stup på 6,57 prosent.

Target meldte om at veksten i salget i november-desember perioden kun endte på 1,4 prosent. Selskapet meldte da om betydelig lavere vekst enn først antatt på mellom tre og fire prosent. I fjor hadde Target en vekst på 5,7 prosent i tilsvarende periode.

Guidingen for justert resultat per aksje forble det samme på mellom 1,54 og 1,74 dollar.

Ser stor vekst og muligheter

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,08 prosent til 9.258,7. Indeksen har dermed steget 3,19 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,95 prosent, mens Apple stengte ned 0,43 prosent og Amazon falt 0,4 prosent.

Netflix var opp marginale 0,11 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,58 prosent.

Dagens vinner ble Reebonz Holding, med en oppgang på 67,27 prosent.

Høyest på taperlisten var Estre Ambiental, som stupte 47,44 prosent.

Inne på taperlisten var også Beyond Meat som stupte 8,52 prosent. Nedgangen kom etter at Alexia Howard, analytiker for Bernstein nedgraderte Beyond Meat-aksjen til «market perform», fra «outperform», ifølge Marketwatch. Howard beholder kursmålet på 106 dollar per aksje.

Howard mener potensialet for Beyond Meat på kort sikt allerede er priset inn. Samtidig sier analytikeren at hvis McDonald's begynner å servere Beyond Meat-burgeren, vil dette gi totale salgsinntekter på omtrent 910 millioner dollar i 2021.

Bank of America var opp i førhandelen men stengte ned 1,84 prosent etter å ha rapportert en inntjening pr. aksje på 0,74 dollar, mot ventet 0,68 dollar. Estimatene var fra Refinitiv, ifølge TDN Direkt.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,24 prosent til 12,42.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.556,4 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 0,4 prosent etter overraskende oljelagertall.

Tremånedersrenten steg 0,5 basispunkter til 1,567 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,1 basispunkter til 1,548 prosent.

10-åringen falt 3,1 basispunkter til 1,783 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 3,3 basispunkter til 2,238 prosent.