Storebrand på vinnerlisten etter storkjøp – kursrally for Røkke-favoritt

Hovedindeksen holder seg i negativt terreng torsdag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 934,98, ned 0,22 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.811 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger torsdag etter at Kina og USA tegnet under handelsavtalen.

Brentoljen er opp 0,58 prosent til 64,38 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen styrker seg 0,36 prosent til 58,05 dollar fatet.

Ved børsslutt i Oslo onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,22 dollar, ned 0,40 prosent.



- Det var en formell signering av noe det allerede var enighet om, men det har bedret sentimentet, sier oljeanalytiker Virendra Chauhan i Energy Aspects, ifølge Reuters.

- Det mest positive med signeringen av fase 1-avtalen er at usikkerheten rundt spenninger mellom USA og Kina avtar i betydelig grad på kort sikt, sier seniorøkonom Vishnu Varathan i Mizuho Bank, ifølge Platts.

På Oslo Børs er Equinor opp 0,87 prosent til 189,70 kroner.

Ellers i olje er Aker BP opp 1,50 prosent, mens DNO er opp 0,10 prosent til 10,39 kroner.

Mowi straffes etter varsel

I går nådde sjømatindeksen på Oslo Børs ny toppnotering på 1.673,91 poeng, etter å ha gått opp 248,10 prosent de siste fem årene, mot hovedindeksens oppgang på 62,70 prosent.

John Fredriksens lakseselskap får seg derimot en nesestyver i torsdagens handel.

Mowi er ute med et resultatvarsel, som viser at driftsresultatet falt til rundt 165 millioner euro i fjerde kvartal, ned fra 213 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Ifølge TDN Direkt var det ventet et driftsresultat på 181 millioner euro.

Mowi faller 4,00 prosent til 220,60 kroner, og er desidert omsatt mest med et volum på 385 millioner.

Ellers i sjømat er SalMar ned 3,09 prosent til 451,10 kroner, mens Bakkafrost faller 1,14 prosent til 693,00 kroner.

REC til himmels

REC Silicon, med Kjell Inge Røkke som største aksjonær, troner på topp av vinnerlisten torsdag. Selskapet som driver med solceller drar nytte av at USA og Kina er enige om handelsavtale. Det gjør markedet enklere for REC Silicon i Kina.

Aksjen er ved lunsjtider opp 47,31 prosent til 4,53 kroner, og er så langt i januar opp 70 prosent. Det siste året er aksjen fortsatt ned 29 prosent.

Ellers blant vinnerne er Merkur Market-noterte BraBank opp 7,03 prosent til 0,68 kroner.

BerGenBio stiger 5,33 prosent til 23,70 kroner, Seadrill er opp 4,76 prosent til 15,40 kroner og Reach Subsea er opp 4,38 prosent til 1,55 kroner.

KID, som i går kom med resultatvarsel og sluttet dagen med ny høyeste sluttkurs, fortsetter opp torsdag 2,47 prosent til 58,00 kroner.

Storebrand blant vinnerne

Oppkjøpsgiganten EQT har lagt rundt 800 millioner kroner på bordet for omtrent 2,5 prosent av aksjene i Storebrand.

– Storebrand er godt posisjonert for å dra nytte av megatrendene innen individuell pensjonssparing og selskapet har en spesielt sterk stilling innen ESG-produkter, sier partner Fredrik Åtting i EQT Partners.

Storebrand stiger 5,46 prosent til 73,40 kroner.

I motsatt ende er Merkur Market-noterte TargetEveryOne ned 16,62 prosent til 1,58 kroner.

Atlantic Petroleum faller 15,25 prosent til 7,50 kroner, mens Storm Real Estate er ned 9,36 prosent til 3,10 kroner.