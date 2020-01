De amerikanske indeksene stiger som ventet fra start torsdag.

Det skjer etter signeringen av fase 1-handelsavtalen mellom USA og Kina, i tillegg til en god start på kvartalssesongen.

Dow Jones er i åpningshandelen opp 0,57 prosent til 29.196,50.

Nasdaq-indeksen stiger 0,65 prosent til 9.319,26, mens S&P 500 er opp 0,54 prosent til 3.307,14 poeng.

Forhandlingene for en fase 2-avtale mellom USA og Kina kommer til å innledes om kort tid, og de gjenværende tollene vil bli fjernet dersom videre samtaler gjør at landene kommer frem til en avtale nummer 2, melder Reuters, ifølge TDN Direkt.

Reuters viser til uttalelser fra USAs president Donald Trump på onsdagens pressekonferanse.

Capital Economics skriver i en oppdatering torsdag at fase 1-handelsavtalen i stor grad var allerede priset inn i markedene og at det er usannsynlig at det vil gi et betydelig påfyll i global vekst.

Analysehuset skriver videre at enhver fremtidig forhandlinger vil grave dypere i kontroversielle problemer, inkludert immaterielle eiendeler, statssubsidier og andre strukturelle bekymringer hvor USA og Kina har lite til felles.

«Vi mistenker at en omfattende fase 2-avtale aldri vil bli nådd», skriver Capital Economics.

På aksjefronten stiger Morgan Stanley 6,31 prosent til 59,29 dollar pr. aksje etter å ha lagt frem solide tall for fjerde kvartal 2019.

Storbanken fikk et resultat pr. aksje i fjerde kvartal 2019 på 1,30 dollar, Det er opp fra 0,80 dollar pr. aksje i samme periode året før, og ventet 1,2 dollar pr. aksje.

Morgan Stanley også nedgradert sin anbefaling på Tesla-aksjen til «underweight», fra tidligere «equal-weight», men kursmålet oppjusteres til 360 dollar pr. aksje fra tidligere 250 dollar.

Tesla er ned 4,64 prosent til 495 dollar pr. aksje.