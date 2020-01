Handelsavtale-signering sendte Wall Street til nye rekorder

Onsdag ble fase 1-handelsavtalen signert mellom USA og Kina.

Som et ledd i den innledende avtalen vil angivelig USA redusere tollen fra 15 til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 110 milliarder dollar.

I tillegg ble det en god start på kvartalssesongen med positive signaler til markedet.

I tillegg droppet Trump planer om ytterligere toll. Per i dag er det amerikansk toll på kinesiske varer til en samlet verdi av rundt 360 milliarder dollar.

Forhandlingene for en fase 2-avtale mellom USA og Kina kommer til å innledes om kort tid, og de gjenværende tollsatsene vil bli fjernet dersom videre samtaler gjør at landene kommer frem til en avtale nummer 2, melder Reuters, ifølge TDN Direkt.

Klimafokus sendte IT-gigant i all-time high

Dow Jones steg 0,92 prosent til 29.297,64 og er med det opp 2,7 prosent i år.

Onsdag stengte stengte Dow Jones-indeksen for første gang over 29.000. I dag satt indeksen ny all-time high igjen.

26 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Cisco Systems var dagens vinner med en oppgang på 2,17 prosent.

Exxon Mobil trosset oljeprisoppgang og toppet taperlisten med et fall på 0,4 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's steg henholdsvis 1,83 og 0,52 prosent.

Microsofts klimainnovasjonsfond vil gi penger de neste fire årene til aksjeinvesteringer, gjeldsfinansiering og annen støtte for utvikling av teknologi for fjerning av karbon, skriver Bloomberg.

Microsoft forplikter seg også til å være karbonnegative innen 2030. Det betyr at selskapet vil fjerne mer karbon enn det slipper ut.

Noteringen var ny all-time high for Microsoft, som har steget over 50 prosent det siste året.

Steg etter å ha knust forventningene

S&P 500 endte opp 0,84 prosent til 3.316,81. Det vil si at indeksen har steget 2,7 prosent hittil i år.

Noteringen var også ny all-time high for S&P 500-indeksen

Dagens vinner ble investeringsbanken Morgan Stanley som hoppet 6,5 prosent etter at selskapet kunngjorde kvartalstall før børsåpning torsdag.

Driftsinntektene beløp seg til 10,9 milliarder dollar, sammenlignet med 8,6 milliarder dollar. Det var på ventet inntekter på 9,8 milliarder dollar.

I tillegg ble resultatene bedre enn ventet. Resultat pr. aksje i fjerde kvartal 2019 endte på 1,30 dollar, mot 0,80 dollar pr. aksje i samme periode året før. Ifølge Refinitiv-konsensus var det på forhånd ventet et resultat på 1,02 dollar pr. aksje.

På motsatt side var Bank of New York Mellom øverst på taperlisten etter et stup på 7,85 prosent.

Endte i minus etter nedgradering

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,06 prosent til 9.357,13. Indeksen har dermed steget 4,3 prosent siden nyttår.

I likhet med Dow Jones og S&P 500, endte Nasdaq-indeksen på ny all-time high torsdag.

Facebook steg 0,28 prosent, mens Apple stengte opp 1,25 prosent og Amazon steg 0,85 prosent.

Netflix var ned 0,13 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,76 prosent.

Dagens vinner ble Aethlon Medical, med en oppgang på 57,71 prosent.

Høyest på taperlisten var Heat Biologics, som stupte 24,36 prosent.

Inne på taperlisten var også Tesla som falt 0,97 prosent til 513,49 dollar. Nedgangen kom etter at Morgan Stanley nedgraderte sin anbefaling på Tesla-aksjen til «underweight», fra tidligere «equal-weight». Kursmålet ble oppjustert til 360 dollar pr. aksje fra tidligere 250 dollar.

XPO Logistics hoppet 15,09 prosent torsdag etter at selskapet i en melding skrev at de er misfornøyd med verdsettelsen og ser på muligheter.

Styret har godkjent en gjennomgang av strategiske alternativer, inkludert mulig salg av eiendeler – eller fusjon.



Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 0,4 prosent til 12,37.

Gullprisen var ned 0,03 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.553,5 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 0,4 prosent etter at fase 1-handelsavtalen mellom USA og Kina ble signert.

3-måneders renten falt 1,3 basispunkter til 1,556 prosent.

Renten på 2-åringen steg to basispunkter til 1,568 prosent.

10-års renten steg 1,8 basispunkter til 1,805 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,7 basispunkter til 2,255 prosent.