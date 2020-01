Det var bred oppgang på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen steg 1,07 prosent til 946,63, og dermed så vidt ny all-time high. Forrige all-time high var på 946,43, og ble nådd 25. september 2018.

Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,1 milliarder kroner.

Ved børsens stengetid er Brent-oljen opp 0,45 prosent til 64,92 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,22 prosent til 58,69 dollar per fat.

Sjefsstrateg Christian Lie i Danske Bank Markets mener de viktigste driverne i markedet nå er det fundamentale, redusert politisk risiko og utsikter til et vedvarende lavt rentenivå.

- Det ser ut til at økonomien har funnet fotfeste igjen og det har kommet flere positive signaler den siste tiden. Den politiske risikoen er noe redusert. Handelskrigen er på ingen måte over, men faren for en eskalering er betydelig redusert, sa Lie til TDN Direkt fredag.

Av tungvekterne steg Equinor 0,61 prosent, mens DNB klatret 0,86 prosent.

Telenor steg hele 4,51 prosent på dagens høyeste omsetning etter at Bloomberg i går ettermiddag rapporterte at Telenor og Axiata har gjenopptatt samtaler, hvor et utfall kan være at Telenor kjøper det malaysiske statlige fondet Khazanah Nasionals andel i Axiata.

Rec korrigerte ned

Rec Silicon falt 12,31 prosent etter å ha steget vanvittige 65 prosent torsdag. Det skjedde etter at USA og Kina hadde signert handelsavtalen. Til tross for dette mener analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux at løpet er kjørt for Rec Silicon.

– Jeg er ikke overrasket over at aksjekursen stiger mye som følge av handelsavtalen mellom USA og Kina, fordi markedet har ventet på dette i over fem år. Spørsmålet er imidlertid om ikke toget allerede har forlatt perrongen. Det tror jeg, sa Bertheussen til Finansavisen torsdag.

Ellers fikk Frontline-aksjen en pen revansj fredag med en oppgang på 6,15 prosent. Aksjen har falt tilbake den siste uken etter et kraftig fall i tankratene. Både Hunter Group og ADS Crude Carriers steg 3,45 prosent.

Videre steg Nel og Scatec Solar henholdsvis 1,12 og 1,01 prosent, og dermed ny all-time high for begge selskapene.

Self Storage Group

Minilager-selskapet Self Storage Group falt 6,29 prosent etter det ble kjent at investor Øystein Stray Spetalen har solgt alle aksjene i selskapet for om lag 500 millioner kroner.

Spetalen gikk inn i Self Storage Group helt tilbake på forsommeren i 2016, og har tjent rundt 370 millioner kroner på aksjene i selskapet.

I tillegg nedgraderte DNB Markets selskapet til selg torsdag kveld, mens kursmålet ble økt til 26 kroner.

«Vi forventer fortsatt inntjeningsvekst for selskapet, men etter den siste tids kursoppgang er aksjen for høy etter vårt syn. Verdsettelsen ser strukket ut og våre fjerdekvartalsestimater impliserer nedsiderisiko mot konsensus, skrev DNB Markets.

Next Biometrics

Next Biometrics meldte fredag at det har mottatt en ordre for UIDAI og STQC-sertifiserte biometrisk lesere i India, fremgår det av en melding fredag.

Ifølge selskapet er kontrakten på 750.000 dollar, tilsvarende 6,7 millioner kroner. NEXT opplyser om at kunden har forhåndsbetalt 20 prosent av kontraktsummen.

Ifølge selskapet gjenspeiler kontrakten økt etterspørsel etter biometriske løsninger knyttet til regjeringens Adhaar-program, som fortsetter å gi muligheter for å utvide andelen i et voksende indisk marked.

Selskapet venter også flere ordre fra både eksisterende og nye kunder.

Next Biometrics-aksjen ble dagens vinner med en oppgang på 10,78 prosent.