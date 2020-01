Det var oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg til nye rekordnoteringer, og legger bak seg en sterk uke etter at USA og Kina i går signerte første fasen av en handelsavtale.

Resultatsesongen har nå begynt og kvartalstallene har så langt vært sterke. Drøyt åtte prosent av selskapene i S&P 500 har så langt lagt frem tall, og av disse har 72 prosent slått forventningene, ifølge CNBC.

Blant annet har både Goldman Sachs, Bank of America og Morgan Stanley lagt frem tall som ble bedre enn ventet. Fredag var Schlumberger ute med sine kvartalstall, som også ble bedre enn ventet.

Ellers var ferske tall fra Kina i fokus fredag. Den kinesiske økonomien vokste med 6,1 prosent i 2019, som er den laveste årlige veksten siden 1990. Dette var allikevel akkurat som ventet.

Videre viste ferske tall fredag at boligbyggingen i USA økte med 16,9 prosent på månedsbasis i desember. Det gir en sesongjustert årlig takt på 1.608.000 boliger.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 1,1 prosent.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt 3,9 prosent på månedsbasis, til en årlig takt på 1.416.000.

Dow Jones steg 0,17 prosent til 29.347,69.

18 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Visa som steg 1,86 prosent.

Apple klatret 1,11 prosent etter at både Morgan Stanley og Nomura økte kursmålet på aksjen. Det siste året har Apple-aksjen steget over 100 prosent, og børsverdien begynner nå å nærme seg 1.400 milliarder dollar.

Boeing ble taperen med en nedgang på 2,38 prosent. Fallet skjedde etter at Bank of America uttalte at de tror 737 MAX-krisen kan totalt koste flyprodusenten opp mot 20 milliarder dollar.

Ellers falt Walmart 0,83 prosent, mens Home Depot steg 1,35 prosent.

Nasdaq steg 0,34 prosent til 9.388,94.

Alphabet (Google) steg 2,02 prosent etter at UBS økte kursmålet på aksjen. Storbanken tror aksjen vil stige mer enn 15 prosent det kommende året, ifølge CNBC. Selskapet passerte for første gang i går en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar.

Amazon falt 0,70 prosent, mens Netflix steg 0,31 prosent.

Tesla-aksjen falt 0,58 prosent. Det skjer etter at aksjen har steget nærmere 100 prosent de siste tre månedene.

S&P 500 steg 0,31 prosent til 3.327,01.

Vinneren ble Qualcomm med en oppgang på 4,49 prosent.

På tapersiden finner vi blant annet Hewlett Packard og Under Armour som falt henholdsvis 4,25 og 3,82 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 1,79 prosent til 12,10.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,54 prosent til 64,97 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,27 prosent til 58,68 dollar per fat. Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste fredag at hele 56 nye rigger har kommet i drift den siste uken.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 26 basispunkter. 2-åringen er ned 0,9 basispunkter til 1,57 prosent, mens 10-åringen er opp 1,7 basispunkter til 1,83 prosent. 30-åringen er opp 3,3 basispunkter til 2,29 prosent.

Gullprisen er opp 0,61 prosent til 1.560 dollar per unse.