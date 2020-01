Flere aksjer straffes etter nyheter – REC dagens største taper

Det er en flat utvikling på Oslo Børs mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 946,20, ned 0,04 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.064 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisene er på opptur etter at National Oil Corporation (NOC) har erklært force majure på eksport fra oljehavnene Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina, og Sidra.

Dette vil ifølge selskapet ta oljeproduksjon på 800.000 fat per dag ut av markedet.

Brent-oljen er opp 0,43 prosent til 65,13 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,31 prosent til 59,01 dollar fatet.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,14 prosent til 181,50 kroner. Ellers i olje er blant annet Aker BP opp 1,06 prosent til 296,00 kroner, mens DNO er svekker seg 0,29 prosent til 10,42 kroner.

REC og Prosafe

REC Silicon er ned 22,45 prosent til 2,46 kroner, mest av samtlige aksjer.

Det skjer etter gårsdagens Kina-beskjed om at straffetollen på import av silisium fra USA videreføres.

Men selskapet forventer at beskjeden ikke vil påvirke eller endre Kinas forpliktelse til å kjøpe silisium i tråd med fase 1-handelsavtalen inngått mellom USA og Kina.

Nærmest på taperlisten følger Hiddn Solutions, som faller 9,84 prosent til 1,74 kroner etter en rettet emisjon på 50 millioner kroner, der Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier tok nesten halvparten. Han har nå en eierandel på over 22 prosent i selskapet.

Emisjonen ble gjort på kurs 1,20 kroner.

Prosafe faller 8,51 prosent til 3,25 kroner etter mandagens flåterapport som viste at utnyttelsen falt fra 63 til 23 prosent i fjerde kvartal.

Selskapet meldte også at det har pådratt seg 6 millioner dollar i engangskostnader i løpet av kvartalet, som følge av omorganisering av virksomheten og kostnader knyttet til fusjonsprosessen med Floatel International.

I tillegg har selskapet kvittet seg med en rigg til gjenvinning.

Rødt etter resultatvarsel

Akva Group er ned 4,00 prosent etter et resultatvarsel mandag.

Selskapet venter etter en foreløpig vurdering et driftsresultat (EBIT) på minus 25-30 millioner kroner i fjerde kvartal.

Dette innebærer i så fall EBIT for helåret 2019 på 136-141 millioner kroner, opp fra 130 millioner kroner i 2018.

Thomas Myrholt i SpareBank 1 Markets gjentar derimot sin kjøpsanbefaling på aksjen mandag.

Lakserally og oljeservice

Vinnerlisten toppes hittil av Storm Real Estate, som er opp 12,75 prosent til 3,36 kroner.

Incus Investor er også i toppen etter storkontrakt for leveranser av stigerørsapplikasjoner til en feltutvikling i Mexicogolfen. Aksjen er opp 11,69 prosent til 0,86 kroner.

Atlantic Sapphire er opp 5,89 prosent til 135,00 kroner på Merkur Market etter at Runar Vatne har bladd opp 51 millioner kroner for nye aksjer.

InterOil er opp 10,03 prosent til 3,29 kroner etter oppmuntrende Argentina-nyheter. Noreco stiger 6,35 prosent til 243,00 kroner etter å ha innledet et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.

PGS-aksjen styrker seg 2,73 prosent til 17,90 kroner.

SpareBank 1 Markets oppgraderer PGS fra nøytral til kjøp og jekker opp kursmålet fra 16 til 24 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset beskriver den kommende finansieringen som en nøkkel for investeringscaset, og ser nå en høyere sannsynlighet for et positivt utfall.