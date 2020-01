Wall Street ned fra All-time-high – Tesla-rallyet fortsetter

Ikke like dødelig som SARS

Utbruddet av coronaviruset i Kina har foreløpig drept fire personer og rammet mer enn 200. Sent mandag bekreftet kinesiske myndigheter at viruset var smittsomt. Det nye viruset har påminnet investorer om Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – krisen i 2003, og nyheten har medført at investorer i Asia har begynt å selge seg ut av mer risikable aktiva og beveget seg inn i trygge havner.

Videre fremhever analytikere at coronaviruset enn så lenge ikke ser ut til å være like dødelig som SARS. SARS hadde tilbake i 2003 en dødlighetsrate på omtrent 10 prosent ifølge CNBC.

Markant fall i Asia

Det asiatiske aksjemarkedet falt bredt i natt. Blant børsene som fikk hardest medfart har vi Shanghai Composite og Hang Seng, ned henholdsvis 1,4 og 2,8 prosent. Noe av tendensen ble dratt med til Wall Street, ettersom alle de ledende indeksene åpnet ned tirsdag.

Fallet tiltok ytterligere i styrke da det ble kjent at det første tilfellet av coronaviruset i USA var et faktum. Den smittede skal ha vært en reisende fra Kina, og befinner seg for øyeblikket i karantene ved en medisinsk institusjon.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,52 prosent til 29.196,24. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 12 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinnere ble Intel Corp og Visa Inc, opp henholdsvis 1,59 og 1,28 prosent. Flyprodusenten Boeing falt i likhet med resten av reiselivssektoren og ble dagens suverene taper, ned 3,35 prosent.

Bankkjempene Goldman Sachs og JP Morgan fikk også hard medfart på Wall Street tirsdag, og endte ned henholdsvis 1,48 og 0,98 prosent. Tech-selskapene Apple og Microsoft falt henholdsvis 0,68 og 0,36 prosent.

S&P 500 stengte ned 0,26 prosent til 3.320,82.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.370,81, ned 0,19 prosent.

Elbilprodusente Tesla fortsetter den gode trenden og stengte opp hele 7,19 prosent til 547 dollar. Oppgangen kom i kjølvannet av at New Street Research ser en oppside på drøye 50 prosent, med tilhørende kursmål 800 dollar. Google-eier Alphabet steg 0,27 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 6,36 prosent til 12,87.

Oljeprisen faller tilbake tirsdag til tross for omfattende tilbudsforstyrrelser fra Libya. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 64,52 og 58,25 dollar. Ned henholdsvis 1,04 og 0,50 prosent.

Gullprisen er ned 0,13 prosent, og en unse gull koster 1.558,40 dollar.

Tremånedersrenten falt ett basispunkt til 1,551 prosent.

Renten på 2-åringen falt 5,3 basispunkter til 1,510 prosent.

10-åringen steg falt 5,9 basispunkter til 1,765 prosent.

30-åringen falt 5,2 basispunkter til 2,231 prosent.