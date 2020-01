Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,70 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,53 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,40 prosent, og CSI 300 er opp 0,49 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 1,20 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 1,23 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,94 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,22 prosent.

Lungevirus

Kinesiske helsemyndigheter melder onsdag at det nå er bekreftet ni døde og 440 smittede av det nye lungeviruset.

Landets nasjonale helsekommisjon opplyser nå ifølge NTB at det blir iverksatt tiltak for å hindre viruset i å spre seg når millioner samles for å feire kinesisk nyttår. Blant tiltakene er desinfisering og bedre ventilasjon på flyplasser, togstasjoner og kjøpesentre, samt feberkontroll ved nøkkelpunkter i folketette områder.

– Markedsstemningen har mildt sagt blitt negativ og investorene mer forsiktige etter nyheter om økende spredning av det SAR-lignende viruset, sier valutastrateg i National Australia Bank, Rodrigo Catril, til CNBC.

– Selv om det fortsatt er tidlig, er det risiko for at ethvert utbrudd kan dempe forbrukernes forbruk, inkludert turisme, slik at reiseliv og transportrelatert virksomhet blir rammet. Denne ganger er episenteret i Kina, slik at påvirkningen på økonomien kan bli mer alvorlig, og derfor er dette absolutt noe markedene bør følge med på, sier han.