Oslo Børs åpner opp onsdag.

Etter drøye 30 minutters handel står hovedindeksen i 947,93, opp 0,66 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 790 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,39 prosent til 64,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 58,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,83 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Frykten for at det nye lungeviruset i Kina skal spre seg, samt forventinger om tilbudsoverskudd, demper ifølge TDN Direkt prisene.

– Utviklingen rundt coronaviruset vil sannsynligvis drive oljens retning på kort sikt, spesielt med risikoen for at smitte øker i forkant av det kinesiske nyttåret, sier OCBC-analytikere, ifølge nyhetsbyrået.

IEA-sjef Fatih Birol uttalte tirsdag at han ventet at markedet ville ha et overskudd på én million fat olje pr. dag i første halvdel av 2020.

– Det er årsaken til at nylige hendelser - med drapet på den iranske generalen, uroen i Libya - ikke har gitt økte internasjonale oljepriser, sa han, ifølge TDN Direkt.

Det nasjonale oljeselskapet i Libya stanset produksjonen på to store oljefelt mandag etter lengre tids militære konflikter. Sjefanalytiker Helima Croft i RBC Capital Markets sier at markedsaktører tror hendelsen er noe forbigående.

Equinor er opp 0,73 prosent til 180,60 kroner, mens Aker BP klatrer 0,03 prosent til 290,90 kroner. DN= faller 0,19 prosent til 10,24 kroner.

Til værs

PGS klatrer hele 20,67 prosent til 21,10 kroner onsdag morgen.

Selskapet meldte i natt at de har hentet 850 millioner kroner i en betydelig overtegnet rettet emisjon. Ved børsslutt tirsdag meldte selskapet om en refinansiering på 7,1 milliarder kroner.

I tillegg til emisjonen, har seismikkselskapet mottatt låneforpliktelser på 489 millioner dollar, i tillegg til en forlengelse på selskapets nåværende kredittfasilitet på 215 millioner dollar. Kredittfasiliteten som opprinnelig hadde forfall i september utvides med tre år, til september 2023.

Funcom er dagens hittil største vinner, og fyker opp 26,29 prosent til 16,86 kroner etter en melding om at kinesiske Tencent vil kjøpe resten av selskapet og byr 17 kroner pr. aksje.

Både styret og ledelsen i Funcom anbefaler budet, hvor en av forutsetningene er at minst 90 prosent av Funcom-aksjonærene aksepterer.

Gjensidige Forsikring har onsdag lagt frem fjerdekvartalstall, som overgikk analytikernes spådommer med god margin.

I tillegg foreslår styret i selskapet et utbytte for 2019 på 6.125 millioner kroner, tilsvarende 12,25 kroner per aksje.

Nyhetene sender Gjensidige opp 5,06 prosent til 200,50 kroner.

Også Targovax stiger betydelig på høyt volum, og aksjen er nå opp 7,60 prosent til 10,48 kroner.

Selskapet meldte tirsdag kveld at de har mottatt foreløpig lovende resultater fra sin ONCOS-102-studie.

Questerre klatrer 11,87 prosent til 1,50 kroner. Selskapet meldte i morges at de nå har mottatt alle godkjenninger, og har dermed fullført kjøpet av eiendeler i Quebec.

Selskapet viser til børsmeldingen sendt ut i mars i fjor, hvor det ble kjent at avtalen omfatter 753.000 netto acres, samt tilknyttede brønner og utstyr, geologisk og geofysiske data,og annet utstyr.

I rødt

Nel faller 4,67 prosent til 10,00 kroner og er dagens hittil mest omsatte. Tirsdag nådde aksjen ny all-time high på 10,49 kroner.

Etter børsslutt ble det meldt at selskapet gjennom en rettet emisjon har hentet 846 millioner kroner, som i hovedsak skal benyttes til å styrke selskapets markedsposisjon og investeres i ny teknologi.

Ellers blant dagens mest omsatte er Scatec Solar ned 0,52 prosent til 133,20 kroner, Frontline faller 0,37 prosent til 107,60 kroner, mens Norwegian svekkes 1,08 prosent til 41,05 kroner.

Dagens hittil største taper er Protector Forsikring, som faller 16,43 prosent til 45,42 kroner.

Selskapet kom tirsdag kveld med et resultatvarsel, hvor de skriver at foreløpige regnskapstall viser et svakt fjerdekvartal relativt til tidligere guiding, og forventer et resultat før skatt på 20 millioner kroner.

«Svekkelsen skyldes i hovedsak run-off-tap på enkelte bransjer, en storskaderate som er høyere enn normalt og generelt svake tall i Norge og Finland», skriver Protector i meldingen.