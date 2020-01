Oppkjøpsnyheter sendte Funcom-aksjen til værs

Onsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 943,90 poeng, opp 0,2 prosent. Det ble omsatt aksjer for 5,2 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,52 dollar, ned 1,4 prosent. Frykten for at det nye lungeviruset i Kina skal spre seg, samt forventninger om tilbudsoverskudd, legger ifølge TDN Direkt en demper på prisene.

Equinor-aksjen endte på 180,40 kroner etter en oppgang på 0,6 prosent.

Funcom

Funcom hoppet 26,9 prosent til 16,94 kroner etter en melding om at kinesiske Tencent vil kjøpe resten av selskapet og byr 17 kroner pr. aksje.

Det verdsetter spillselskapet til 1,33 milliarder kroner.

Både styret og ledelsen i Funcom anbefaler budet, hvor en av forutsetningene er at minst 90 prosent av Funcom-aksjonærene aksepterer.

Protector Forsikring

Onsdagens store taper var Protector Forsikring som falt 17,8 prosent til 44,70 kroner.

Tirsdag kveld kom selskapet med et resultatvarsel. Foreløpige regnskapstall viser et svakt fjerdekvartal relativt til tidligere guiding. Nå forventer ledelsen et resultat før skatt på 20 millioner kroner.

PGS

PGS har hentet 850 millioner kroner i en betydelig overtegnet rettet emisjon. Ved børsslutt tirsdag meldte selskapet også om en refinansiering på 7,1 milliarder kroner.

Aksjen klatret 21,1 prosent til 21,17 kroner.

NEL

Nel har hentet 846 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Pengene skal i hovedsak benyttes til å styrke selskapets markedsposisjon og investeres i ny teknologi.

Aksjen falt 5,3 prosent til 9,93 kroner.

Gjensidige Forsikring

Gjensidige fikk et resultat etter skatt på 1,47 milliarder kroner i fjerde kvartal 2019, mot 1,30 milliarder kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 1,08 milliarder kroner.

Pareto Securities forventer ikke å foreta betydelige endringer i resultatestimatene, og har en hold-anbefaling og et kursmål på 190 kroner.

Aksjen endte onsdagen på 201,90 kroner etter en oppgang på 5,8 prosent.